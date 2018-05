Foto: Guliver Image/Getty Images

LUKA DONČIĆ odigrao je fantastičnu utakmicu u pobjedi Reala nad Betisom (104:89).

Mlada slovenska zvijezda ostvarila je triple-double koji je vrlo rijedak slučaj na europskim parketima. Do triple-doublea (17 poena, 10 skokova i 10 asistencija) stigao je za samo 22 i pol minute.

To je tek sedmi triple-double u povijesti ACB lige, a 19-godišnji Dončić je najmlađi koji je to uspio. Posljednji je bio Fran Vasquez u sezoni 2006./07.

Luka Doncic against Real Betis today: 17 PTS/10 REB/10 AST on 4-for-4 shooting (with an insane 128 TS%).



First triple-double in Liga ACB in over 11 years. And Doncic did it in 22 minutes.



Not too shabby. pic.twitter.com/1vnYXw6uP4