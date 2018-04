MAMIĆ NA SUĐENJU "Nisam pokrao Dinamo! Doveo sam izbjeglice iz Obrovca i Zenice i na njima zaradio"

Foto: Index

NA ŽUPANIJSKOM sudu u Osijeku danas je nastavljeno suđenje Zdravku Mamiću i suradnicima, po optužnici za izvlačenje najmanje 116 milijuna kuna iz gradskog kluba Dinamo te poreznu prijevaru od barem 12,2 milijuna kuna. Gazda Dinama, Zdravko Mamić, udaljen je sa suđenja još početkom rujna prošle godine zbog stalnih ispada i nepoštivanja suda. Jučer se vratio u sudnicu na glavnu raspravu, kako bi ga sudac izvijestio o iskazima svjedoka koji su ispitani u njegovom odsustvu ili o njihovim pisanim izjavama, te o materijalnoj dokumentaciji iz optužnice. Danas je Mamić iznio svoju obranu. Govorio je o točkama optužnice, podjeli novca od transfera Luke Modrića i Dejana Lovrena te Dinamovom poslovanju.

Iskazao je da nije kriv te da je riječ o politički motiviranom procesu.

"Žrtva sam sramotnog, kosnturiranog političkog procesa, u kojem je upotrijebljen "cijeli hrvatski sustav i novac poreznih obveznika", tvrdi Mamić.

Iznoseći svoju obranu gazda Dinama je kazao da želi upozoriti na sve nezakonitosti koje je Uskok napravio kako bi konstruirao optužbnicu proitiv njega, koju je nazvao političkim pamfletom i najobičnijom konstrukcijom.

Ustvrdio je da je njegov predmet delegiran iz Zagreba u Osijek jer je u dobrim odnosima s predsjednikom zagrebačkog Županijskog suda u Zagrebu, ali bez ikakvih dokaza te da je optužnicu je sastavio i potpisao neovlašteni tužitelj Sven Mišković, o čemu je dobio više mišljenja pravnih stručnjaka.

Odbacio je optužbe da je oštetio "Dinamo" ocijenivši da bi, ako postoji kazneno djelo, na optuženičkoj klupi trebali biti i Luka Modrić i Dejan Lovren.

"Ako smo učinili kazneno djelo, učinili smo ga zajedno, ali kaznenog djela ovdje nema, Ne znam što ja radim ovdje, ako njih nema, ali ja sam sretan što oni nisu ovdje, već što igraju i treniraju", istaknuo je Mamić.

Govoreći o spornim aneksima ugovora o podjeli transfera s Lukom Modrićem Mamić je kazao kako je s Modrićem potpisan profesionalni ugovor 2004. godine, a odmah je potpisan i aneks pa još jedan 2005. godine. Ustvrdio je kako je 26 travnja 2008. potpisan transfer Modrića u enegleski klub "Tottenam", a tri dana poslije potpisan je još jedan sporazum o podjeli transfera, temeljem aneksa iz 2005. godine.

"Kada smo u izvornom aneksu vidjeli da se novac iz transfera uplaćuje u inozemstvo, Modrić i ja smo se dogovorili da se prvi puta u povijesti novac od transfera uplaućuje u Hrvatsku i dao sam nalog Damiru Vrbanoviću i tajnici Vlatki Peras da se to tako i provede", kazao je Mamić.

Ustvrdio je da je početkom siječnja 2007. s majkom Dejana Lovrena, Silvom Lovren, ispregovarao ugovor i aneks ugovora o podjeli transfera za toga igrača.

"Kao i kod Modrića napravio sam istu stvar, prije Lovrenovog odlaska u inozemstvo, rekao sam Vrbanovića da novac od transfera mora biti uplaćen u Hrvatskoj i da se mora napraviti novi aneks, što je tajnica i napravila, a Uskok manipulira tvrdnjama da je aneks antidatiran", kazao je Mamić.

Govoreći o različtim iskazima Modrića i Lovrena u istrazi i tijekom suđenja Mamić je ustvrdio da su Modrić, Lovren i drugi svjedoci imali ne smo pravo, nego i obvezu, na sudu govoriti istinu. "Jedino je ovdje izgovorena istina vjerodostojna pa makar bila potpuno suprotna ranijim iskazima u Uskoku", zaključio je Mamić.

Zapitao je kako je oštetio "Dinamo", ako je prodajom igrača u inozemstvo klubu priskrbio 2,5 milijarde kuna, a na podjelu transfera Modrića i Lovrena "Dinamo" je platio 20 milijuna kuna poreza i prireza u državni proračun. Podsjetio je i da je Skupština kluba donijela odluku u kojoj odobrava podjelu transfera između Dinama te Modrća i Lovrena te pozajmice koje su davane Zoranu Mamiću i drugim zaposlenicima kluba.

Govoreći o zlouporabama tijekom ovoga postupka ustvrdio je da je "na predsjedništvu SDP-a donesena odluka da se sa scene treba maknuti 100 podupiratelja HDZ-a", među kojima je i on te da "raspolaže podacima da su predstavnici Državnog odvjetništva od SOA-e tražili analitičku obradu svjedoka".

Završavajući jednosatnu obranu ponovio je da nije kriv te rekao da stoji na dispoziciji sudskom vijeću i braniteljima, da neće odgovarati na pitanja "neovalštenih tužitelja", jer bi im time dao legitimitet, a to ne želi.

Mamić se ispričao sudskom vijeću za nekorektno ponašanje u sudnci, zbog čega je 1. rujna prošle godine udaljen do okončanja dokaznog postupka.

"Znam da sam pogriješio, ali me pokušajte shvatiti, jer tanka je linija između slobode i nekoliko godina zatvora. Zaluženo sam dobio sankciju, ali nije mi se smjelo zabraniti ulazak u zgradu suda, jer sam imao sam pravo biti u zgradi i u stankama se konzultirati s braniteljima i davati im upute pa smatram da mi je tako uskraćeno pravo na pravičnu obranu", ocijenio je Mamić.

Prvokrivljeni poreznik Milan Pernar u svojoj je obrani također ponovio da nije kriv te da s indignacijom odbacuje sve optužbe.

Kazao je kako je točno je da je 2012. provodio porezni nadzor nad Zoranom Mamićem, pri čemu se stalno usugalašavao sa svojim nadređenima, ali da kategorički tvrdim Zorana Mamić na njega nije vršio pritsak niti je od njega primio mito kako bi mu pogodvao u poreznom nadzoru.

O spornom papiriću, koji je na ispitivanju i tijekom svjedočenja u Osijeku spomenula Pernarova kolegica Jasna Vizec, tvrdeći kako je na njemu Pernar tijekom sastanka zbog poreznog nadzora, ispisao neke brojeve na papiriću i pokazao ga Zoranu, koji je odgovorio: "Može". Zaključila je da je riječ o ponudi za mito.

"Papirić je nespretni pamfletić tužiteljstva. Napisao sam brojeve veličine dresova za svoje kumče", kazao je Pernar.

TIJEK IZLAGANJA OBRANE ZDRAVKA MAMIĆA

Zdravko Mamić iznosi obranu:

09:00 "Molim da mi dozvolite dva načina za iznošenje obrane. DORH je iskonstruirao optužbe, ovo je politički pamflet. 17 tisuća stranica spisa je ispred mene. Sve je to nepotreban trošak poreznih obveznika. Gle čuda, cijeli taj spis sažeo sam u jedan registar. Sudski proces na vodi kako bi se utvrdila osnovanost ili neosnovanost krivnje. Moja obrana stane na par papira. Bit ću koncizan i kratak. Reći ću nešto o politički motiviranom procesu. Uvidom u spis, prvi put sam gledao video moje obrane nakon što sam uhićen. Ostajem pri svom iskazu tadašnjem. Iznosio sam obranu suprotno želji mojih odvjetnika jer nisam imao što skrivati. Nisam imao nijedan papir kod sebe, moje uhićenje je bilo naprasno, uhićen sam nasilno na radnom mjestu tijekom priprema u Sloveniji. Nudili su mi da postanem bjegunac, razne ambasade su se javljale, ali ja sam to prepoznao te sam pristao na uhićenje."

"Kako sam ja to oštetio Dinamo? Svatko logičan prepoznaje da, sukladno optužnici, ovdje na optuženičkoj klupi treba sjediti i Luka Modrić. Kao i Dejan Lovren. Ne znam što radim ovdje ako njih nema. Sretan sam jer nisu tu, ali ako pričamo o pravu... Ili smo krivi svi, ili nije nitko..."

09:15 "Ja sam više na ulici nego svi zagrebački semafori. Znam sve, vidim sve. Ne razumijem kako 99 posto ljudi i pravnika s kojima razgovaram vidi da Sven Mišković ne smije potpisati optužnicu, jer nema dovoljno radnog iskustva. Imamo mišljenje s Pravog fakulteta Zagreb, da je optužnicu potpisao neovlašteni tužitelj. Najveći pravni autoritet, doktorica Jasna Omejec, napisala je disertaciju na 69 stranica u kojoj tvrdi da je Mišković neovlašteno potpisao optužnicu. Društvo i država ne bi smjele ići tim smjerom, tvrdi Omejec, već tome mora stati na kraj...", navodi Mamić.

"Ne razumijem niti zašto mi se sudi u Osijeku. Prijatelj sam s Ivanom Turudićem, predsjednikom Županijskog suda u Zagrebu? Tko je to dokazao i kako? To samo piše negdje na papiru, nije dokazano."

09:35 O optužnici protiv Luke Modrića, zbog davanja lažnog iskaza na suđenju, Mamić je kazao:

"Tvrtka kćer DORH-a, ovdje u Osijeku, izvršila je pritisak na sud i osramotila sudstvo u Hrvatskoj kada je vidjela da u predmetu ne stoje dobro. Bezobrazno je da se, dok traje postupak pred sudom, podiže optužnica protiv svjedoka u tom postupku. Upozoravam da su Modrić, Lovren i svi drugi svjedoci imali obvezu pred sudskim vijećem govoriti istinu. Čak i da su kazali sve suprotno, ovdje u sudnici se mora govoriti istina. Sve drugo USKOK si može zataknuti u šešir."

09:50 Mamić se potom ispričao sucu Krušlinu zbog incidenata u sudnici ranije tijekom postupka.

10:00 "U USKOK-u su podvalili falsifikat, nakon Modrićevog ispitivanja. Nigdje se piše da je prisutan bio odvjetnik Davor Radić. A gle čuda, Radića se kasnije koristi kao svjedoka u slučaju provođenja istrage i podizanja optužnice Županijskog državnog odvjetništva protiv Luke Modrića.

Modrić dolazi u nedjelju u 22 sata na ispitivanje u USKOK. Tamo je odvjetnik Radić. Zamislite što se događa u tom momentu u glavi Luke Modrića, najpoznatijeg Hrvata na svijetu. Zamislite Dejana Lovrena kojeg djelatnici PNUSKOK-a čekaj pred bolnicom gdje mu operiraju kćer i na silu ga žele odvesti u USKOK. Ovo je sramotan i iskonstruiran proces. Možete li samo zamisliti koliko je milijuna kuna potrošeno za suđenje u ovom predmetu?"

10:10 "Kakve veze ima Pernar s iznošenjem novca iz Dinama? On je poslužio samo da ovo postane uskočki predmet. USKOK polazi od činjenice da je pozajmica drugi dohodak. E pa nije, po moralu, zakonu, ni pravu Boga. Ako si nešto posudio, to ćeš vratiti, uvećano za kamatu.

Zoran Mamić je pozajmicu Dinamu vratio, 24 milijuna kuna plus kamate, a na prihod od kamata smo platili porez. Ponosan sam na to, omogućio sam svojim zaposlenicima ukupno 54 milijuna kuna kredita, uz kamatu od 4 posto, a ne od 12 posto koliko je kamata u banci."

10:30 "Svi broje moju i Modrićevu lovu, ali nitko ne pita za ovih 99 igrača gdje sam popušio. 2002. godine dolazim u Dinamo. Nakon Modrića dovodim i drugu izbjeglicu, Dejana Lovrena."

"Modrić je potpisao profesionalni ugovor, potom i aneks, u kojem smo regulirali podjelu transfernog obeštećenja. Tri dana nakon njegovog potpisa za Tottenham, Dinamo i Modrić potpisuju dodatni sporazum o podjeli transfera, temeljem aneksa iz 2005. godine. USKOK ne spominje taj dogovor. Tražio sam da novac od transfera ide na račun u Hrvatsku. Da i nismo imali ta dva aneksa, sve je čisto. Ja i Luka smo se dogovorili. I onda smo to ovjerili na još tri dokumenta. Nakon toga, Luka još igra u Dinamu. 17. lipnja 2008. potpisuje se dokument između Dinama i Luke Modrića, sporazum o raskidu profesionalnog ugovora. To se radi da se pokrene procedura da bi igrač dobio ispisnicu. USKOK kaže da je Luka Modrić potpisao raskid ugovora u kojem se odriče bilo kakvih potraživanja. To se ne odnosi na aneks iz ugovora! Raskid se odnosi na prava iz tog ugovora za plaće i premije, to ne znači da će potraživati buduća prava od transfera. Nikada se nije dogodilo da je takav slučaj došao pred Arbitražni sud HNS-a dok se netko iz političkih razloga nije sjetio da tu praksu prikaže drugačije."

10:45 "U slučaju Lovren ispregovarao sam podjelu s njegovom majkom, ona je žena zmaj. Najteži pregovarač ikada. Kaz ala je da poznaje praksu i da će i njezin sin potpisati podjelu 50:50 ili neće igrati za Dinamo. Prije odlaska Lovrena u Lyon, rekao sam Vrbanoviću i Vlatki Peras da novac ide u Hrvatsku te da sačine novi aneks i izbace klauzulu o uplati novca u inozemstvo. Vlatka printa aneks, potpisuju ga Dejan i Vrbanović. Naravno da je memorandum iz tog doba kad je isprintan. Ne vidim gdje je problem."

"Kako sam to oštetio Dinamo? Doveo sam izbjeglice iz Obrovca i Zenice, podigao im cijenu, prodao ih, platio porez i zaradio novac za Dinamo. Ovo je nestvarno."

10:50 "Tko je vlasnik Dinama? Članovi. Tko čini Skupštinu Dinama, najviši organ? Članovi. Ta Skupština odobrava podjelu transfera između Dinama i Modrića, odobrava pozajmice Zoranu Mamiću... Jesu li svi ti ljudi ludi? Tko im daje pravo da kažu da Dinamo nije oštećen? Pa imaju čast, oni dobro znaju..."

11:15 USKOK smatra da je Mamić današnjim iskazom odstupio od iskaza iz istrage. "Naime, s obzirom da je u početku izlaganja kazao da ostaje kod iskaza iz istrage, predlažemo da se unese u zapisnik dio obrane, odnosno tadašnji navodi 'da nikada nije dobio ni lipu od transfera koji pripadaju igraču te da bi se samo lud igrač odrekao 50 posto odštete'", rekao je Sven Mišković. Ivan Stanić, odvjetnik Zdravka Mamića, predlaže da se snimka Mamićevog iskaza, ako će se prikazivati, prikaže u cijelosti kako ne bi bilo vađenja iz konteksta i konstruiranja.

Pristupa se gledanju video materijala s ispitivanja Mamića u istrazi. Sudac kaže da će se reproducirati iskazan dio. Mamić se diže i buni, traži da se reproducira cijeli video. Sudac odgovara da će se prikazivati cijeli dio u kojem govori o spornom momentu.

Da pojasnimo, Mamić je danas na ročištu kazao kako se odrekao svojih prava na postotak Modrićeve zarade tijekom njegove karijere, na zahtjev igrača. USKOK smatra da je na ispitivanju u USKOK-u iskazivao drugačije, jer je kazao da nikada ne bi uzeo lipu transferne odštete koja pripada igraču.

11:40 Nakon pogledane snimke, Mamić je pojasnio: "U svemu ostajem pri izjavi, sve isto sam ponovio. Naravno da, moja snaga je da nisam ulazio u kokošarske kombinacije, nisam uzeo lipu koja mi ne pripada. Ni od igrača, ni od Dinama... Uzeo sam ono što mi pripada temeljem prava iz građanskog ugovora."

12:05 Svjedoči Damir Vrbanović.

"Ovo je gruba šala sa sportskim pravom, rekao sam to i na ispitivanju. Nakon ovog postupka stojim pri svojoj izjavi iz USKOKA-a. Nije se dogodila zlonamjerna konstrukcija koja ima za cilj da se kompromitira Dinamo. Nisam kriv, nemam nijedan razlog da se osjećam krivim.

7. 1. 2007. potpisao sam aneks ugovora u ime Dinama s Dejanom Lovrenom, a za koji USKOK tvrdi da je falsifikat na temelju kojeg je taj novac Zoran Mamić vratio u Dinamo na ime pozajmice, a nakon podjele transfera s Lovrenom 50:50. Sve počinje pozajmicom. GNK Dinamo u jednoj fazi je pomagao ljudima koji su trebali pozajmice. Davali smo ih temeljem ugovora o zajmu, za veće iznose tu su bili jamci. Pozajmice su vraćene.

To je uobičajeni pravni posao. Zoran Mamić dobio je pozajmicu pod istim uvjetima kao i drugi. Lovren mu je dao novac, Zoran je vratio novac. Ne vidim u čemu je problem.

No, što se događa. U siječnju 2007. Lovren je potpisao profesionalni ugovor, a njegova majka je inzistirala na dodatnom aneksu koji je bio dio poslovne politike kluba kada je trebalo stimulirati igrače da ostanu u klubu. Tako je Lovren dobio aneks tri godine prije realizacije posla. Pisalo je da će novac od transfera biti uplaćen na račun u inozemstvo.

Od 1996. sam direktor Dinama, takva je praksa jer su igrači Dinama nekada igrali Ligu prvaka za relativno male plaće. Tražili su više, a Dinamo je znao da taj novac može zaraditi u budućnosti.

2009. u rujnu, par mjeseci prije odlaska Lovrena u Lyon, inzistiramo da se novac od budućeg transfera uplati na račun Lovrenu u Hrvatskoj. Nije krivi memorandum - napravili smo ga na jedinom memorandumu koji smo imali u to vrijeme, koji je bio u opticaju. To je pravi memorandum. Zakon o obveznim odnosima regulira odnos igrač - klub, igrač nije zaposlenik.

Neke anekse smo potpisivali dan prije transfera na zahtjev pojedinih igrača. Oni imaju pravo na to.

Što se tiče zapisnika o raskidu ugovora, to je također obrazac koji se koristi. On se mora napraviti zbog brisovnice. Na tom obrascu ne spominje se aneks, dakle, raskid se odnosi samo na obveze iz ugovora, plaće i premije. Pravo igrača je da raspolaže svojim novcem i da plati porez. Sve je to odrađeno.

Od prvog momenta od kad sam optužen, tišti me pitanje štete. Zar sam optužen jer sam na radnom mjestu, po uputi nadrađenih, brinuo o naplati i poslovanju? Moja imovina nije blokirana, što sam to uzeo? Dinamo nema potraživanja prema meni, to tvrdi 93 ljudi u Skupštini i IO-u. Zar su svi oni lažovi, zar je Dinamo zločinačka organizacija od 500 ljudi? To je SF, znanstvena fantastika.

Ne zazivam situaciju da Loven i Luka budu ovdje, ali ja ne razumijem kako oni nisu ovdje zbog te prevare, pod navodnike kažem prevare. Vrhunski, svjetski pravni poslovi su nastali nakon pravnog posla koji sam ja odradio za Dinamo."

Pitanje odvjetnika obrane: Je li se Lovren obraćao Dinamu nakon transfera?

"Kasnili smo s plaćanjem, Lovren je poslao dopise i odgovore kad će mu biti plaćeno. Ništa neuobičajeno. Nisam imao saznanja pa sam mu kazao da se strpi", odgovorio je Vrbanović.

12:15 Pauza je na suđenju jer se čeka dolazak Zorana Mamića. On je iz Saudijske Arabije sletio u Beograd, odakle autom putuje na suđenje u Osijek.

NAJAVA ROČIŠTA:

"Danas ću ukazati na kriminalne radnje koje su pojedini ljudi učinili u dosadašnjem dijelu postupka. Ne znam koliko će mi dozvoliti, ali sigurno ću govoriti. Ne vidim smisao ovog suđenja, ako imamo situaciju da se tijekom postupka otvaraju nove istrage i podižu optužnice, i to preko tvrtke kćeri DORH-a, ovdje u Osijeku... Kada su vidjeli da u postupku ne stoje dobro, odlučili su uprljati Modrića i Lovrena", rekao je Mamić.

Mamić je predložio da se, među ostalima, kao svjedoci ispitaju dugogodišnja revizorica Dinama Sanja Đak te bivši predsjednik osječkoga Županijskog suda Ninoslav Ljubojević. Obrazložio je da Ljubojevića predlaže kako bi pokazao da se radi o politički montiranom procesu, dodajući kako je taj sudac bio član optužnog vijeća koje je potvrdilo optužnicu u ovome predmetu iako je, kako drži, morao biti izuzet s obzirom na to da su njih dvojica u zgradi suda svojedobno dogovarali podjelu transfera između NK Dinama i njegova sina, igrača Gorana Ljubojevića, koji je tada prelazio u Dinamo.

Sud je odbio prijedlog za ispitivanje tih svjedoka jer su okolnosti o kojima bi trebali dati iskaz već utvrđene, a okolnosti zbog kojih je kao svjedok predložen Ljubojević ne sadržavaju odlučne činjenice za taj kazneni postupak.

Upitan da komentira činjenicu da je suđenje rezultiralo dodatnim istragama, poput onih protiv Luke Modrića i Dejana Lovrena za lažno svjedočenje, Mamić je najavio kako će o tome pokušati govoriti u svojoj obrani, ali ne zna koliko će mu sudsko vijeće to dopustiti. Smatra kako su u DORH-u uočili da u ovom predmetu loše stoje te su zato odlučili kompromitirati nogometne reprezentativce optužujući ih za krivokletstvo.

"Vidite da im ništa nije sveto i da će napraviti sve da dokažu svoju bolesnu ambiciju da paraliziraju Zdravka Mamića, da okaljaju i unište Dinamo i hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Ovaj je predmet politički motiviran iz sasvim drugih interesa, da se mene, moga brata i Damira Vrbanovića eliminira sa sportske scene i da se jedna stranka, kojoj sam ja iskazivao simpatije, te neki ljudi i predsjednički kandidati putem mene sotoniziraju i uprljaju", ustvrdio je Mamić.