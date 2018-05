Mancini odabrao domovinu umjesto milijuna: Odrekao se ruskog bogatstva kako bi postao izbornik Italije

Foto: Getty Images

TALIJANSKI nogometni savez predstojećeg će tjedna i službeno Roberta Mancinija imenovati nasljednikom Giana Piera Venture, odnosno novim izbornikom nacionalne reprezentacije.

Prema informacijama talijanskih medija, Roberto Mancini parafirat će dvogodišnji ugovor s opcijom jednogodišnjeg produljenja vrijedan dva milijuna eura godišnje uz bonuse plasira li se na Europsko prvenstvo 2020. godine.

Posljednji medijski izvještaji otkrivaju kako će se po raskidanju suradnje sa Zenitom, ruskim klubom u kojem posljednjih desetak mjeseci obnaša trenersku dužnost, odreći čak 13 milijuna eura koje bi zaradio temeljem tekućeg ugovora važećeg do 30. lipnja 2020. godine.

Izbornički debi Roberta Mancinija očekuje se 28. svibnja u prijateljskom ogledu sa Saudijskom Arabijom u Švicarskoj.

