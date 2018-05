Mandžo se oporavlja za finale kupa, Gattuso Juventus u Rimu napada s Kalinićem?

Foto: Getty Images / Guliver Image

FINALE talijanskog kupa igra se u srijedu od 21 sat na rimskom Olimpicu. Milan i Juventus će se za trofej boriti na istom stadionu kao i 2016. godine. Prije dvije godine Stara dama je slavila 1:0 golom Alvara Morate u produžecima.

Juve je jučer osigurao sedmi uzastopni Scudetto, a sada želi i četvrti put zaredom osvojiti kup te sezonu završiti s duplom krunom. Mario Mandžukić bi se trebao oporaviti od ozljede gležnja te zaigrati u finalu.

Per la #finale di mercoledì #Kalinic è in vantaggio su #Cutrone per una maglia da titolare https://t.co/IQkocIU6Wn