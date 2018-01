Marino Marić: Hvala Splite! Hrvatska ima prave, europske navijače

Foto: Index



HRVATSKI rukometni reprezentativac Marino Marić nije se našao na popisu od 16 igrača koje je Lino Červar odabrao za Europsko prvenstvo. No, Marino još uvijek može zaigrati na prvenstvu, naravno, ako ga Lino zatreba.



Marić je prokomentirao atmosferu u reprezentaciji nakon Duvnjakove ozljede.



"Malo nas je to potreslo sve oko Duvnjaka. Prva utakmica protiv Srbije bila je stvarno teška za nas psihološki, to smo odradili, sve je prošlo dobro, osim te ozljede Domagoja. Nažalost dogodio se taj nesretni slučaj. Nije se lako nakon sedam mjeseci vratiti, on je to napravio i stvarno mu svaka čast. Svi smo uz njega, divimo mu se, njemu je najteže, svi mu šaljemo veliku podršku." Rekao je Marino Marić za Index.



"Prihvatili smo činjenicu da Domagoja nema, znamo koliko nam on znači. Naravno, imamo tu Cindrića i Karačića, koji također puno znače za našu momčad. Mislim da nećemo puno osjetiti izostanak Duvnjaka. Ovo će nas sigurno još više zbližiti."



Dule je vođa reprezentacije, Lino je puno taktičkih zamisli bazirao upravo na njemu, no ulogu vođe mora preuzeti netko drugi.



"Ja mislim da na svakoj poziciji imamo kvalitetne igrače. Imamo tu Mamića i Mandalinića na lijevom vanjskom. Karačića i Cindrića u sredini, tri desna beka, tu su i dva pivota, ja sam tu sa strane i Tin Kontrec, čekamo svoju priliku."



Za kraj se Marino osvrnuo i na sjajnu podršku s tribina. Posebno je naglasio kako su hrvatski navijači postupili na korektan način prema Srbima.

"Atmosfera je predivna, hvala svim navijačima koji dolaze u velikom broju. Mogu reći da smo napredovali što se tiče navijanja, postali smo baš moderni i vrhunski navijači. Poštujemo druge... Utakmica sa Srbijom je prošla dosta korektno, to su nam potvrdili i srpski igrači, svaka čast navijačima", iskren je bio Marić.

No i bez Duvnjaka se mora igrati.