Marko Tomas u zadnjoj sekundi donio Ciboni pobjedu u Ljubljani

Foto: Hrvoje Jelavić/Pixsell

KOŠARKAŠI Cibone u susretu su 13. kola regionalne ABA lige kao gosti u Ljubljani svladali Olimpiju sa 80:78 (20:20, 18:15, 19:29, 23:14).



Jukan pobjede "vukova" bio je Marko Tomas koji je pogodio težak skok-šut sa šest metara u posljednjoj sekundi utakmice. Prethodno je Tomas uspio napadačkim skokom uspio uhvatiti loptu pod domaćim obručem nakon promašaja Uljarevića sedam sekundi prije isteka vremena.





TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Inače, dvoboj Olimpije i Cibone obilovao je preokretima, a posljednjisu srećom ostvarili igrači hrvatskog kluba. Olimpija je ovorila utakmicu vodstvom 11-2, Cibona je u drugoj četvrtini uspjela steći prednost od osam razlike (34-26), da bi Olimpija serijom trica u trećoj četvrtini stigla do velikih 62-51. No, u posljednjih 10 minuta domaće je stao vanjski šut, a Cibona je to iskoristila i ostvarila vrijednu pobjedu.Marko Tomas postigao je 17 koševa za Cibonu, Luka Žorić se istaknuo sa 15 ubačaja i 16 skokova, dok je Jan Špan sa 17 pogodaka predvodio Olimpiju.Nakon 13 odigranih kola Cibona ima omjer pobjeda i poraza 6-7, a Olimpija 5-8.