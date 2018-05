MARSEILLE U FINALU EL Zabili gol za prolaz nakon nepostojećeg kornera

Foto: Getty Images/Guliver Image

U FINALU Europa lige 16. svibnja u Lyonu igrat će Atletico Madrid i Olympique Marseille.





>ATLETICO U FINALU Otužni Arsenal se s jednim udarcem u okvir oprostio od Europe (1:0) Atletico je u uzvratnom susretu u Madridu pobijedio Arsenal 1:0 nakon što je prvi susret završio 1:1, dok je Marseille izborio finale nakon produžetaka upisavši poraz od RB Salzburga 1:2 nakon što je u prvom susretu slavio 2:0. Austrijski sastav je u 90 minuta izjednačio rezultat iz prve utakmice, no gosti su u produžetku zabili za prolaz.

Pitanje drugog putnika u finale razriješeno je nakon produžetaka. RB Salzburg je anulirao zaostatak iz prve utakmice, ali nije izdržao do kraja.

Austrijski prvak je stigao u vodstvo u 53. minuti golom Amadoua Haidare, a 12 minuta kasnije bilo je 2:0. Xaver Schlager je pucao, a Bouna Sarr skrenuo loptu u vlastitu mrežu. U 71. minuti Salzburg je imao i sjajnu priliku za 3:0, no udarac Hee-Chan Hwang je sjajno obranio Yohann Pele. Domaćin je mogao do gola i u 99. minuti kada je Duje Ćaleta-Car pucao glavom nakon ubačaja iz kornera, no Pele je još jednom sjajno reagirao.

Kada se već činilo kako će odlučivati jedanaesterci, OM je u 116. minuti zabio za plasman u finale. Payet je ubacio iz kornera, a Rolando zabio za 2:1. Dvije minute kasnije Salzburg je ostao s igračem manje nakon što je isključen Haidara.

Za Salzburg je cijeli susret igrao Ćaleta-Car, dok je Marin Pongračić ušao u igru u 97. minuti. Salzburg je ovom utakmicom produžio niz bez domaćeg poraza na 39 utakmica, no domaći igrači nisu imali previše razloga za zadovoljstvo.

"Los Rojiblancosima" će to biti treće finale u ovom natjecanju, a u prethodna dva su slavili. Prije šest godina Atletico je u finalu u Bukureštu pobijedio Athletic Bilbao (3:0), dok je 2010. u Hamburgu slavio protiv Fulhama 2:1 nakon produžetaka.

OM je dva puta igrao u finalu Kupa Uefa i oba puta je upisao poraze - 1999. je izgubio od Parme (0:3), a 2004. od Valencije (0-2:).