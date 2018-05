MARSEILLE U FINALU EL Zabili gol za prolaz protiv Salzburga nakon nepostojećeg kornera

Foto: Getty Images/Guliver Image

U FINALU Europa lige 16. svibnja u Lyonu igrat će Atletico Madrid i Olympique Marseille.

Pitanje drugog putnika u finale razriješeno je nakon produžetaka. RB Salzburg je anulirao zaostatak iz prve utakmice, ali nije izdržao do kraja.

Austrijski prvak je stigao u vodstvo u 53. minuti golom Amadoua Haidare, a 12 minuta kasnije bilo je 2:0. Xaver Schlager je pucao, a Bouna Sarr skrenuo loptu u vlastitu mrežu. U 71. minuti Salzburg je imao i sjajnu priliku za 3:0, no udarac Hee-Chan Hwang je sjajno obranio Yohann Pele. Domaćin je mogao do gola i u 99. minuti kada je Duje Ćaleta-Car pucao glavom nakon ubačaja iz kornera, no Pele je još jednom sjajno reagirao.

Kada se već činilo kako će odlučivati jedanaesterci, OM je u 116. minuti zabio za plasman u finale nakon nepostojećeg kornera, suci su dodijelili korner gostima iako je trebao biti gol-aut. Payet je ubacio iz kornera, a Rolando zabio za 2:1. Dvije minute kasnije Salzburg je ostao s igračem manje nakon što je isključen Haidara.

Look at this crap, and Marseille ended up scoring from the bs "corner" unopic.twitter.com/fwscSW9g1i