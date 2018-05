Messi: Neymar u Realu? Užas

Foto: Getty Images/Guliver Image

IAKO je prošlog ljeta srušio rekord transferom iz Barcelone u PSG za 220 milijuna eura, Neymar se i dalje konstantno povezuje s transferom u Real Madrid.



Te su glasine već komentirale zvijezde Reala, koje većinom nemaju ništa protiv dolaska sjajnog Brazilca, a sada je o cijeloj situaciji progovorio i Lionel Messi, koji je s Neymarom godinama dijelio svlačionicu na Camp Nouu.



"Bilo bi to užasno zbog svega što Neymar znači Barceloni. Osvojio je važne trofeje, Ligu prvaka, La Ligu... Bio bi to težak udarac za sve", rekao je Messi dodavši: "Dolazak Neymara učinio bi Real boljim i on to zna."



Messi se osvrnuo i na Svjetsko prvenstvo, na kojem će s Argentinom igrati u skupini protiv Hrvatske, Nigerije i Islanda.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Još nisu zacijelile rane Argentinaca koji su prije četiri godine izgubili finale SP-a u Brazilu od Njemačke."Zaslužili smo biti tamo, među četiri najbolje ekipe, zbog svoje povijesti. Ali skupo nas je koštao prolazak u završnicu na prošlim turnirima. Ipak, moramo opet biti tamo. To nam je velika želja, ali ne i obaveza, zbog svega što smo prošli. Nitko ne želi osvojiti SP u Rusiji više od nas", rekao je Messi.Na pitanje želi li biti bolji od Cristiana Ronalda, odgovorio je: "Ne natječem se s njim. Stimulira me kad vidim Real ponovno u finalu Lige prvaka, kad vidim da osvajaju trofeje. Želim osvojiti Ligu prvaka svake godine i biti prvak u La Ligi, svi to želimo."