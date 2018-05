Milan poslao Veronu u drugu ligu i pobjedom najavio finale kupa

Foto: Getty Images / Guliver Image

MILAN je vezao drugu pobjedu u prvoj utakmici 36. kola Serie A i vratio se nakratko na šesto mjesto. Rossoneri, za koje je Nikola Kalinić igrao od 71. minute, bez problema su pobijedili Veronu s 4:1 na San Siru i poslali je u drugu ligu.

Goste je već u 10. minuti načeo Hakan Calhanoglu, čiji udarac nije uspio skrenuti branič Verone te je poslao loptu u mrežu. Na 2:0 povisio je Patrick Cutrone u 32. golom na prvu vratnicu, te postavio rezultat prvog poluvremena.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

U nastavku su viđena još tri gola na slavnom talijanskom stadionu. Ignazio Abate je u 49. minuti prekrasno s desne strane pogodio gornji suprotni kut za 3:0, a Suso upisao drugu asistenciju na susretu. Uzvratio je Seung-Woo Lee u 85. također sjajnim golom iz prve poslije kornera, a točku na i stavio Fabio Borinu 89. minuti, a poput Susa drugu asistenciju potpisao Giacomo Bonaventura.

1 - Ignazio Abate has scored his first Serie A goal in a home match; his previous 4 had all been bagged in away games. Home. #MilanVerona