Mišković: Neće nam Partizan oteti Keka

GLAVNA sportska vijest u Srbiji je ona o mogućem dolasku Matjaža Keka na klupu Partizana. Srbi tvrde da su dani Miroslava Đukića na klupi beogradskog kluba odbrojani i da je Partizan već krenuo u potragu za njegovim nasljednikom.

Partizan bi kao Đukićevog nasljednika volio vidjeti aktualnog trenera Rijeke, ali...

"Gospodin Kek ima svoj ugovor koji još traje i on će tu biti i narednih godina", poručio je predsjednik Rijeke Damir Mišković za Telegraf.

"Rijeka nije od onih klubova koji često mijenjaju trenere. Jednostavno, svi smo se uklopili. Njemu se sviđa u Rijeci, nama se sviđa s njim i tako da vjerujem da će on ostati ovdje, što se nas tiče..."

Je li čuo za pregovore Partizana i Keka?

"Prvi put sad čujem. Mi smo zadovoljni s njim, a i on s nama. Iskreno se nadam da bih bio upoznat da je došlo do nekih pregovora. Ja ne mijenjam trenera, Kek je ostvario fantastične uspjehe s Rijekom i momčad izgleda uvijek dobro i bolje. Nama i njemu odgovora njegov način rada i on ostaje u Rijeci."