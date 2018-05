Mladi Britanac izbacio Đokovića iz Madrida i prvi put ušao u Top 20

Foto: Getty Images/Guliver Image

NAKON što je upisao najveću pobjedu u 2018., protiv Keija Nishikorija u prvom kolu Madrida, Novak Đoković doživio je novi poraz, treći u posljednja četiri meča.



Britanski tenisač Kyle Edmund, 22. igrač na ATP ljestvici, pobijedio je Đokovića 6:3, 2:6, 6:3.

Đoković je u 2018. godini još uvijek bez ijednog nastupa u četvrtfinalu. Najbolji rezultati su mu dva nastupa u osmini finala, na Australian Openu i u Monte Carlu.

First career win over Djokovic!@kyle8edmund near flawless in a 6-3 2-6 6-3 victory. Moves into a Masters 1000 third round for the first time.#MMOPEN pic.twitter.com/XTjNOYDHU7