Screenshot (Youtube)

LUKA MODRIĆ izgubio je živce sredinom prvog poluvremena okršaja Barcelone i Reala (1:1).

Na sredini travnjaka ušao je u raspravu s Jordijem Albom. Španjolac je hrvatskog veznjaka uhvatio za vrat, a to je toliko razljutilo Modrića da je ušao u još žešći konflikt sa suparnikom. Na kraju su ga morali smirivati ostali igrači Barcelone i Reala predvođeni Andresom Iniestom, a Alba se izvukao bez kartona za divljanje.

It should have been yellow card for Jordi Alba for pushing Modric! #ElClásico pic.twitter.com/vOCKETnSJq