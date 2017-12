MOGAO GA JE TEŠKO OZLIJEDITI Zbog ovog krvničkog faula dobio samo žuti karton

Foto: Getty Images/Guliver Image



NA DANAŠNJOJ utakmici između Bournemoutha i West Hama (3:3) navijači su mogli vidjeti čak šest pogodaka, ali i jedan krvnički start igrača Bournemoutha Francisa.

U 32. minuti utakmice nogom u glavu je udario gostujućeg nogometaša Kouyatea, a iako su gotovo svi očekivali crveni karton, na kraju je dobio samo žuti.

If this is Kouyate on Simon Francis then boy better know it's a red card instead of a yellow. You can @ me if you want but you will not convince me otherwise pic.twitter.com/jFiqBEOQgY