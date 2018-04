Mohamed Salah sada je i službeno najbrži igrač u FIFA-i

Foto: Getty Images/Guliver Image

MOHAMED Salah u ovom je trenutku najbolji strijelac Premiershipa. Zvijezda Liverpoola zabila je 30 pogodaka u ligi, što je pet više od Tottenhamova Harryja Kanea na drugom mjesto. Tome je Salah dodao i osam pogodaka u Ligi prvaka te još jedan u FA Cupu, a s prijateljskim utakmicama prešao nevjerojatnu brojku od 40. Odlične igre nisu prošle nezapaženo ni u FIFA-i 18.

Salah je u igri proglašen najboljim igračem lige za ožujak, a to mu je donijelo i novu karticu s nevjerojatnim ocjenama. Ona za brzinu/tempo (pace) tako je sada na maksimalnih 99, što ga čini najbržim igračem u igri. Na toj poziciji zamijenio je Cristiana Ronalda i Pierre-Emericka Aubameyanga koji su dijelili prvo mjesto s ocjenom 98. Salahu su značajno poboljšanje i druge ocjene, udarci su skočili ogromnih 20, dodavanja 18, a dribling 10. Zbog svih promjena ukupna ocjena mu je s 83 narasla na 93, što ga smješta među najbolje igrače u igri.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Another one for the collection... 🇪🇬🙌@22mosalah is the #PL Player of the Month for March! #FIFA18 #FUT @premierleague pic.twitter.com/mGtAm6ZIHs