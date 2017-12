Mourinho ima najluđi izgovor do sada: "Nismo potrošili dovoljno"

Foto: Getty Images/Guliver Image

JOSEU MOURINHU opet se trese stolica. U posljednjih šest utakmica njegov Manchester United upisao je samo dvije pobjede, dva poraza te u posljednja četiri dana dva remija protiv Leicestera i Burnleyja.

Šampionske ambicije polako se tope dok im Manchester City bježi čak 12 bodova.



Mourinhova momčad je na Old Traffordu gubila 0:2 od Burnleyja pa je u sudačkoj nadoknadi ipak izborila 2:2. Za novu lošu predstavu Crvenih vragova Mourinho je imao objašnjenje.





"Kad kažete veliki klub kao Manchester, mislite li da Milan ili Real nisu veliki poput nas? Ili Inter? Ima puno velikih klubova. Jedno su veliki klubovi, a drugo velike nogometne momčadi za koje znate da nisu neke od najboljih na svijetu. Kad govorite o odgovornosti, zar Tottenham, Chelsea i Arsenal nemaju odgovornost da osvoje naslov? Ovo nam je druga godina izgradnje momčadi koja nije jedna od najboljih na svijetu" govorio je Portugalac nakon novog razočaranja."Manchester City kupuje bekove za cijenu napadača. Kad govorite o velikim klubovima, govorite o povijesti kluba", nastavio je Mourinho koji vjeruje da konkurencija ima bolje rezultate zbog - novca. Kad su ga novinari podsjetili da je United potrošio više od 300 milijuna eura, odgovorio im je:"To nije dovoljno, nije dovoljno. Cijena za velike klubove je drugačija nego za ostale klubove. Veliki povijesni klubovi su kažnjavani na tržištu zbog svoje povijesti", rekao je Mourinho.