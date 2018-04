MOURINHO LAŽE Tvrdi da nije otpisao Salaha, a prije tri godine je rekao: "Imam pet krila, što će mi on?"

Foto: Getty Images/Guliver Image

MOHAMED SALAH će ove sezone vjerojatno biti najbolji europski strijelac, a vrlo lako mogao bi osvojiti i Zlatnu loptu.

Egipćanin je u 47 ovosezonskih utakmica zabio 43 gola, jedan više od Ronalda i dva više od Cira Immobilea i prema mnogima je ove sezone aposlutno najbolji svjetski igrač. Salah je u Liverpool stigao prošlog ljeta za 43 milijuna eura iz Rome u kojoj se skrasio nakon loše epizode u Engleskoj.

Salah je u siječnju 2014. godine stigao u Chelsea iz Basela za 16,5 milijuna eura, dok je na Stamford Bridgeu bio Jose Mourinho. No Egipćanin se nije najbolje snašao u Londonu pa je otišao na posudbu prvo u Fiorentinu, a potom u Romu u ljeto 2015. godine.

Rimljani su Chelseaju posudbu platili pet milijuna eura s opcijom otkupa njegova ugovora na kraju sezone za 15 milijuna, što je Roma i učinila. Kad je Salah otišao u Rim, Mourinho više nije bio u Chelseaju, budući da je otišao u prosincu 2015. godine. No Mourinho je bio taj koji je zapravo otpisao Salaha.

"Eto, to je još jedna laž koja se o meni priča i nepravda koju mi nanosite. Kažete da sam ja taj koji je prodao Salaha, a istina je potpuno suprotna. Ja sam ga doveo i ja sam taj koji je rekao klubu da njega moramo kupiti. No došao je dosta mlad, fizički i mentalno nije bio spreman za ovaj nivo, a bio je potpuno izgubljen u engleskom društvu i kulturi. Poslali smo ga na posudbu u Fiorentinu jer je on to želio i nadao se da će više igrati. Chelsea je odlučio da će ga prodati, ok? Ja nisam prodao Salaha, ali nema veze. Ja sam samo pristao da ode na posudbu jer bi teško došao do mjesta pokraj Williana i Hazarda", rekao je Mourinho.

No pedantni engleski novinari dokazali su da Portugalac laže. Izvukli su stare tekstove iz 2015. godine i našli znakovitu Mourinhovu izjavu.

Mourinho in the story below: "The decision to sell Salah wasn't mine."



Which is interesting as in July 2015, he said: "I see his future elsewhere. Either on loan or sold with an offer we are happy to accept. We have five wingers and it is better not to have Salah back."



🤔 https://t.co/TwuBo02N0n