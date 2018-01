Mourinho potpisao novi ugovor i otkrio istinu o povratku Ronalda u United

Foto: Manchester United, Getty Images/Guliver Image

JOSE MOURINHO potpisao je novi ugovor s Manchester Unitedom koji ga uz Old Trafford veže sve do 2020. godine, uz opciju produljenja na još jednu godinu. Time su klub i Portugalac stali na kraj brojnim glasinama o odlasku Posebnog s klupe niti dvije godine nakon što ju je preuzeo.

Mourinho je ugovor s Unitedom imao do 2019.

Nakon što je objavio vijest, zahvalio je gazdama kluba na povjerenju.



Lani je osvojio Europa ligu, a ove sezone već zaostaje u utrci za naslov za Manchester Cityjem, ali je još u borbi za Ligu prvaka i FA kup.

"Postavili smo visoke standarde, osvajali trofeje u prvoj sezoni, ali to su standardi za koje očekujem da će im moja momčad težiti. Stvaramo uvjete za briljantnu i uspješnu budućnost Manchester Uniteda. Volim svoje igrače, zadovoljstvo je znati da ćemo biti zajedno još barem tri godine", rekao je Mourinho.

