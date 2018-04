NA KORAK DO ČUDA Nexe izgubio s devet razlike od njemačkog velikana i ispao

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

RUKOMETAŠI Nexea ostali su bez plasmana na završni turnir EHF kupa nakon što su u uzvratnom susretu četvrtfinala u Berlinu izgubili od Füchsea 25:16 i tako ispustili osam pogodaka prednosti iz prve utakmice.

Nexe je u prvom susretu u Našicama slavio 28:20, no nažalost to nije bilo dovoljno za plasman na "Final Four"'.

Njemački sastav je silovito ušao u utakmicu i poveo je 4:0. Vrlo brzo je bilo i +5 (8:3), a potom i +7 (11:4, 12:5). Hrvatski sastav je do konca poluvremena uspio smanjiti na pet golova zaostatka (14:9).

Nexe je daleko bolje otvorio drugi dio susreta. Smanjio je na samo dva gola minusa (14:12). Međutim, domaćin je uzvratio i vrlo brzo stigao do sedam golova viška (20:13), a potom i do plus 9 (23:14). Nexe je uspio smanjiti na 23:16, no do kraja utakmice domaćin je zabio još dva gola za velikih 25:16.

Domaćine su do pobjede predvodili Fabian Wiede sa sedam, Steffen Fath s pet i Hans Lindberg s četiri gola. Drago Vuković i Jakov Gojun su dodali po jedan pogodak. Kod Nexea najefikasniji su bili Vedran Zrnić sa sedam i Saša Barišić s četiri gola.

Füchse se pridružio Magdeburgu koji je domaćin Final Foura (19. i 20. svibnja), a preostala dva putnika bit će poznata u nedjelju. Saint-Raphael je u prvom susretu uvjerljivo pobijedio Fraikin Granollers 37:23, dok je njemački Göppingen u prvom susretu na gostovanju porazio Chambery 30:27.