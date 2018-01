NA POBJEDU DO PLAY-OFFA Medveščak na penale slavio u Mađarskoj

Foto: Hina

HOKEJAŠI Medveščaka u susretu su pretposljednjeg, 43. kola prvog dijela EBEL lige kao gosti u Fehervaru svladali Albu Volan sa 3:2 (1-0, 0-2, 1-0; 1-0) boljim izvođenjem kaznenih udaraca.



Medveščak je poveo u prvoj trećini golom Sondrea Oldena (13:49), no domaći su u drugih 20 minuta stigli do preokreta preko Jeffa Lovecchija (31:47) i Janosa Harija (37:36). Na 2:2 poravnao je Adam Deutsch (49:38).



U produžetku je Medveščak bio aktivniji, no nije uspio postići pobjednički gol. Ipak, u raspucavanju kaznenih udaraca zagrebački je sastav bio uspješniji i osvojio vrlo vrijedan bod u borbi za šesto mjesto i izravni plasman u doigravanje.

Prije posljednjeg kola prvog dijela Medveščak je šesti sa 60 bodova, jedan manje ima sedmi Dornbirn, dva manje sedmi Bolzano, a tri manje osmi Graz.



U nedjelju će u posljednjem kolu prije podjele lige Medvečak gostovati kod posljednjeg Znojma i bilo kakva pobjeda garantira mu nastup u doigravanju.

