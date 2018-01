Najbolja hrvatska skijašica uzela prve bodove u Svjetskom kupu: "Nabrijana sam za subotnju utrku"

Foto: Hina

NAJBOLJA hrvatska skijašica 20-godišnja Leona Popović osvojila je 21. mjesto u alpskoj kombinaciji u švicarskom Lenzerheideu te po treći put u karijeri, a prvi put ove sezone, osvojila bodove u Svjetskom kupu, a nakon utrke je izjavila da joj je "žao što nije uspjela iskoristiti dosta dobar super G", nakon kojeg je bila na 11. mjestu sa samo 1.57 sekundi zaostatka za vodećom Lindsay Vonn.



"Nakon dosta dobrog super G-ja, završila sam na 11. mjestu s ne prevelikim zaostatkom, no, nažalost, drugu, slalomsku vožnju nisam se dobro snašla. Odmah sam od starta dosta loše krenula i cijelu stazu nisam uspjela nabiti neki tempo. Jednostavno, cijelu rundu sam se odskijala bez brzine, a to se na kraju vidjelo s dosta lošim slalomskim vremenom. Žao mi je što nisam malo bolje uspjela iskoristiti taj dosta dobar super G. Na greškama se uči i nadam se da ću to sljedeći put puno bolje odraditi", izjavila je Leona koja je do ove sezone upravo u slalomu ostvarivala najbolje rezultate.



Unatoč razočaranju slalomskom vožnjom, Popović je ipak pronašla i nešto pozitivno u svom nastupu u Lenzerheideu.



"Na kraju, ipak sam uspjela doći do novih bodova u Svjetskom kupu. To je za mene dosta bitno, pogotovo u kombinaciji, da probam ostati u Top 30."



Već u subotu na rasporedu je veleslalom u kojem Leona ima velike ambicije, a da je u dobroj formi pokazala je već prije tri dana, na posljednjoj utrci u ovoj disciplini u talijanskom Kronplatzu, gdje je za samo dvije stotinke 'promašila' nastup u drugoj vožnji.



"Okrećem se već veleslalomu. Mogu reći da sam dosta nabrijana i jedva čekam utrku", zaključila je Popović.

Holdener pobjedom ostala vodeća u kombinaciji



Wendy Holdener je do prvog mjesta došla odličnom slalomskom vožnjom, nakon što je u super G-ju bila četvrta. Do pobjede, treće u karijeri, stigla je s vremenom 2:01.18. Drugoplasirana Talijanka Marta Bassino, koja je u super G-ju dijelila četvrto mjesto sa Švicarkom, imala je vrijeme 2:02.73, dok je Slovenka Ana Bucik, 30. u super G-ju, s najboljim slalomskim vremenom ostvarila ukupno vrijeme 2:02.74 i tako zauzela treće mjesto.



Vodeća nakon super G-ja Lindsey Vonn je nakon slalomske vožnje zauzela četvrto mjesto (2:03.06).





U poretku skijašica u kombinaciji prva je današnja pobjednica sa 100 bodova, druga je Bassino sa 80 bodova, a treća je Bucik sa 60 bodova. Popović je 21. sa 10 bodova.U ukupnom poretku skijašica vodi Amerikanka Mikaela Shiffrin, koja se danas nije natjecala, sa 1.477 bodova, druga je Holdener koja je napredovala dva mjesta, sa 686 bodova, a treća je Njemica Viktoria Rebensburg sa 634 boda. Popović je 109. sa deset bodova.1 Wendy Holdener (Švi) 2:01.182 Marta Bassino (Ita) 2:02.73 +1.553 Ana Bucik (Slo) 2:02.74 +1.564 Lindsey Vonn (SAD) 2:03.06 +1.885 Ramona Siebenhofer (Aut) 2:03.18 +2.00...21 LEONA POPOVIĆ (HRV) 2:05.88 +4.70