Najbolji je i najskuplji igrač slavnog kluba, a oni mu ne znaju ni prezime

"OČEKUJEM od njega da bude igrač koji će činiti razliku na svakoj utakmici. Sretan sam što ga imam", rekao je Slaven Bilić nakon što je ovog ljeta za klupski rekord od 27 milijuna eura doveo Marka Arnautovića u West Ham.

Nekoliko mjeseci kasnije Bilić je bivši, a nogu je dobio dobrim dijelom jer ga je ''izdao'' čovjek u kojeg je polagao toliko nade.

Arnautović je za vrijeme Bilićeva mandata igrao grozno, gol mu je bio nepoznanica, a stručni komentatori i legende engleskog nogometa natjecali su se tko će više poniziti austrijskog napadača srpskih korijena.

U debaklu 0:3 protiv Brightona najslabiji igrač na travnjaku bio je Arnautović, a legende Gary Neville i Jamie Carragher, danas TV komentatori, brutalno su napali najskupljeg igrača u povijesti West Hama.

''U karijeri sam igrao sa samo jednim nogometašem koji je imao dobar izgovor da ne igra obranu. To je bio Cristiano Ronaldo, ali on zabija 40 golova po sezoni. Ovaj dečko za sebe misli da je Ronaldo, a to je velik problem, jer misli da je bolji nego što zapravo jest'', rekao je Neville, a Carragher se nadovezao:

''Zbog ovakvih igrača treneri dobivaju otkaze. Arnautović je doveden za golem novac, a samo se šetao po terenu. Nevjerojatno.''

To je bilo krajem listopada, a samo dva mjeseca potom priča je sasvim drugačija. Bilić je bivši, na klupi nekoć slavnog kluba sad sjedi David Moyes, a nesretni Marko Arnautović prva je zvijezda londonske momčadi.

Bournemouth i West Ham su na Boxing Day odigrali spektakularnu utakmicu (3:3). Domaćin je do finiša utakmice imao vodstvo 2:1, a onda su Čekićari s dva gola Marka Arnautovića preokrenuli na 2:3. No tu nije bio kraj uzbuđenjima. U sudačkoj nadoknadi Wilson pogađa za konačnih 3:3.

Dvostruki strijelac Arnautović trenutačno je u najboljoj formi od svih igrača West Hama. Odlaskom Bilića preporodio se i u posljednjih nekoliko utakmica nametnuo se kao jedan od ključnih igrača Čekićara. Zabio je pet golova u posljednjih pet utakmica svoje momčadi, šest otkako je u West Ham došao Moyes.

Ipak, to kao da je promaklo ekonomu kluba iz Londona pa je reprezentativac Austrije večeras istrčao s pogrešno napisanim prezimenom - Arnoutović.

