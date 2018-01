"Najboljih 45 minuta Valverdeove ere": Rakitić na poseban način proslavio drugi gol sezone

Foto: Screenshot

IVAN RAKITIĆ zabio je krasan gol glavom za 5:0 pobjedu Barcelone protiv Celte i prolaz u četvrtfinale Kupa Kralja.



Hrvatskom veznjaku bio je to drugi gol sezone u 29 nastupa, uz tri asistencije. Za njega je pripremio posebno slavlje. Nakon gola potrčao je prema tribini i kamerama, a onda "popio" nešto kratko. Sudeći po njegovoj objavi na Instagramu, radilo se o kavi.

Objetivo cumplido y ayudando con un golito 😋⚽️ Y con una celebración especial ☕️😂

Onto the next round 👌👏 Happy for helping the team with a goal #ForçaBarça 🔵🔴 pic.twitter.com/2D1Kx1BoLv