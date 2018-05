NAJGORI DINAMO OD LIGE ZA BEDAKA Našamarala ga je cijela liga

Foto: Marko Lukunić, Vjeran Žganec-Rogulja/PIXSELL

DINAMO je drugi put ove sezone poražen od Lokomotive (3:1). Umjesto proslave naslova dva kola do kraja sezone, doživjeli su raspad.

Izuzmemo li onu nevjerojatnu sezonu Lige za bedaka, ovo je kadrom i igrom daleko najslabiji Dinamo u ovom mileniju. Europa stiže, a Dinamo više ne može pobijediti ni suparnika na treningu.

Sve ponudili rivalima, svi ih odbili

Dinamo je prvenstvo ponudio svim svojim konkurentima. Izgubio je, samo na proljeće, kod kuće i od Osijeka i od Rijeke i od Hajduka. U taj raspored uspio je ubaciti i sramoćenje od svoje druge momčadi te remije u Zaprešiću, Koprivnici i Zagrebu protiv Rudeša . Sve je započelo sramotnim nastupom u Europi u kojem u dva susreta nije pošteno zapucao po golu slabašnog Skenderbeua, a premda su Plavi u finalu kupa, na putu do tamo su jedva preživjeli gostovanje u Novigradu koje su uz golemu dozu sreće prošli tek nakon izvođenja jedanaesteraca. U prvenstvu su tek dvaput uspjeli povezati tri pobjede, ali to će biti sasvim dovoljno da u utrci završe prvi. I Hajduk i Rijeka trudili su se biti još gori, i to im je pošlo za rukom.

Brojke ne lažu

Čak i ako do kraja sezone upiše svih šest bodova, Dinamo će sezonu završiti sa 76 bodova. Otkad se domaće prvenstvo igra 36 kola, to je najslabiji Dinamov rezultat. Lani je, na primjer, sa čak 86 bodova bio tek drugi na tablici. Sa 70 (ili manje) % osvojenih bodova, ovo će biti i statistički najslabija sezona od povijesne 2004./05. Već sada je upisao najveći broj poraza (6) u promatranom razdoblju, od 2000. godine.

Rezultat bolji od igre

Čak i kada takvu sezonu stavimo u gabarite brojki, može se ustvrditi kako one lažu, jer precjenjuju stvarnu vrijednost Dinamove igre. Besmislena i impotentna igra u posjedu stajala je glave Marija Cvitanovića, a pred Jurčevićem je tek dugotrajan put dokazivanja da je ispravno dijagnosticirao probleme u igri. Nemogućnost smislenog kreiranja viška, individualne i na propast osuđene solo dionice u napadu, propusnost u obrani i slabe veze među linijama i igračima krase Dinamo cijelu sezonu. Na prste jedne ruke mogu se nabrojati utakmice u kojima je smisleno i uvjerljivo izdominirao suparnika, što mu je u većoj ili manjoj mjeri sve do prošle sezone bio običaj u HNL-u.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Ozljede Nikole Mora i Danija Olma samo su dale dodatnu potvrdu tezi da Dinamo igru nema. Problem igre protiv presinga ponovno bi ih mogao skupo stajati u Europi gdje se preferira brži ritam, a Dinamo u ekipi više nema igrače koji mogu ubrzavati igru pravovremenim odlukama na lopti. Cijelu drugu polusezonu gledamo gušenje igre u sredini terena međusobnim smetanjem igrača, nakon čega je netko kao jedino i zadnje rješenje zvizne na bok u nadi da će je pokupiti bekovi, koji između sebe i pozicije za centaršut imaju barem dva igrača.

Posljedica dugogodišnjeg nerada

Zapravo, ovakav Dinamo ne treba nikoga čuditi. On je posljedica svih Dinama prije njega i kriminalno loše sportske politike. Ovakav Dinamo je slab ponajprije jer se oduvijek oslanjao na individualnu kvalitetu, a onda i zato što naročite individualne kvalitete više nema. Dugo je Dinamo dominirao HNL- om, u kojem sve do pojave Kekove Rijeke nije bilo ni izbliza pismene i dobre momčadi, na izričitu individualnu kvalitetu svojih igrača. Soudani, Fernandes, Pjaca, Rog i drugi bili su daleko najbolji igrači lige i svojim su talentom mogli nositi ekipu kroz susrete sa znatno inferiornim suparnicima. Naravno, takav pristup je završavao bolnim europskim porazima, kada bi se s druge strane našla organizirana i moderna, ili jednostavno talentiranija ekipa. U trenutku kada je Dinamo prestao kupovati i dovoditi igrače koji rade razliku, počeo je padati.

Soudani, Ademi i Gavranović stoje kao jedine istinske igračke superzvijezde ove momčadi, ali i oni imaju svojih problema. Alžircu je mnogo teže bilo igrati bez Gavranovića jer su suparnici ispravno procijenili da mu se mogu kudikamo više posvetiti s obzirom na bitno smanjenje kvalitete u ostatku navale. Ademi je konstantan, vjerojatno najpodcjenjeniji Dinamov igrač u modernoj eri, ali dvije godine neigranja nogometa mu nitko ne može vratiti. Livaković je talentiran golman, ali ne zna igrati nogom i događaju mu se rupe. Lešković i Rrahmani nisu ništa manje, ali ni više od dobrih HNL stopera, a na istoj razini su i bekovi. Doumbia je fizički monstrum, ali njegovi pokušaji vođenja igre su poput gledanja snimki prometne nesreće – znate da će se dogoditi nešto užasno, ali ne možete skrenuti pogled. Ćorić je izgubio previše vremena time što ga se tetošilo i još uvijek nije sazrio, ni igrački ni psihički. Već od prvih dana vidjelo se da taj dečko loptu udara drugačije od drugih, ali je i dalje ostao tek prvoklasni medijski projekt, a igrački nije samo stagnirao nego je i nazadovao. S 21 godinom, otprilike može izdržati i podjednak broj minuta ozbiljnog tempa. Od ostatka ekipe talentom se bitno izdvajaju Benković, Moro i Olmo, ali pitanje je koliko mogu s ovakvom pratećom postavom, jer su i dalje klinci. A još je bolje pitanje hoće li kolovoz uopće dočekati u Maksimiru.

Dinamo već sada djeluje kao netko tko ne zna kakvu ekipu želi i može imati sljedeće sezone, a vrući krumpir gurnut je u ruke treneru koji iza sebe nema rezultat koji ulijeva samopouzdanje. Dinamo je apsolutno nespreman za Europu i četiri završne utakmice uz skraćene pripreme teško da mogu ispraviti loše ili nepostojeće navike u igri koje se uzgajaju godinama. Ruina od kluba pritom prijeti biti još i veća ako Maksimir napusti još netko uz Sosu. Apsolutno su nužna pojačanja, prije svega na stoperskim pozicijama. Odlaskom Sigalija nestao je i vođa obrane, jer Dinamo u sadašnjem kadru nema igrača tog profila, a eventualnim odlaskom vječno ozlijeđenog Benkovića Plavi ostaju bez ikakve širine na toj poziciji, s dva igrača koji mogu tek donekle odgovoriti zahtjevima modernog nogometa. Možda je i najočitija potreba ona za organizatorom igre - u Ademiju i Doumbiji Dinamo ima pluća, ali ne i kreacije. Machado je dugi niz godina trebao biti taj, ali Dinamo od njega praktički nije imao igrača u centrali terena koji može voditi igru i razigravati ekipu. Sa Soudanijem, Gavranovićem i Olmom prema naprijed uvijek mogu biti opasni, ali ako ta tri igrača ujedno budu morali biti i kreatori i egzekutori, efikasnost će im bitno padati.

Ljestvica nije postavljena visoko, ali ovakav Dinamo se mora bojati kvalifikacija za Ligu prvaka. Neuvjerljiv i tanak kadar, trener koji se tu našao silom prilika i novo veliko natjecanje kao izlog za prodaju oduvijek su bili recept za katastrofalno ljeto u Maksimiru.