Najveći trash-talker upao u kavez s Fedorom: "Mrzim što sam ovdje s tobom, drugi put neće trajati dugo"

FEDOR EMELIANENKO vratio se na američki kontinent impresivnom pobjedom protiv UFC-ovog veterana Franka Mira u prvoj rundi u četvrtfinalu Bellatorovog Grand Prixa.



Ruska ikona i po mnogima najveći MMA borac svih vremena nokautirao je Mira u samo 48 sekundi i tako izborio okršaj sa Chaelom Sonnenom, još jednim MMA veteranom i vjerojatno najvećim brbljavcem u povijesti tog sporta.

"Jako sam sretan. Hvala Bogu na pobjedi", rekao je Fedor nakon pobjede.



Na pitanje jesu li ga uzdrmali udarci Franka Mira, rekao je:



"Trenutno ne osjećam nikakve posljedice. Bilo je malo teško u parteru", nasmijao se Rus, a onda je u kavez ušetao Chael Sonnen.



Sonnen je, naravno, iz prvih redova pratio Fedorov povratak, a nakon meča uskočio je u kavez na prvo sučeljavanje s novim suparnikom.



"Jedina stvar koju mrzim više nego biti ovdje u Chicagu je biti ovdje s tobom. Uvjeravam te da sljedeći put neće trajati tako dugo", rekao je Sonnen uvijek mirnom Fedoru koji je odgovorio svojim prepoznatljivim osmijehom.



“Fedor with no help from the refs or promotion, will sink twice as fast as a stone in the ocean. Unless he calls Putin and rolls a tank in, that washed up old jobber’s got no shot to win.” - CHAEL P SONNEN #BellatorWGP pic.twitter.com/NJInlZ4IQl