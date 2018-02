NAPOKON Kreće rasplet u Ligi prvaka, zapamtite ove datume

Foto: Guliver Image/Getty Images

NAKON zimske pauze nastavlja se borba za trofej nogometne Lige prvaka. Ovoga tjedna na rasporedu su prve četiri utakmice osmine finala.

U utorak će Juventus ugostiti Tottenham, dok Manchester City gostuje u Baselu. U srijedu su na rasporedu utakmice Real Madrid - PSG, te Porto - Liverpool. Idućeg tjedna su preostale četiri utakmice. U utorak 20. veljače snage će odmjeriti Bayern - Bešiktaš, te Chelsea - Barcelona, a dan kasnije su utakmice Šahtar - Roma i Sevilla - Manchester United.

Jedan od derbija osmine finala svakako je ogled Juventusa i Tottenhama. Bit će to sudar sjajne obrane torinske 'Stare dame', koja je u zadnjih 16 utakmica primila samo jedan pogodak, te fantastičnog napadača Harryja Kanea koji je ove sezone zabio 32 gola.

"Ispred nas je velika utakmica i čeka nas težak posao. Želimo vidjeti gdje smo u odnosu na najbolje. Juventus je bio fantastičan posljednjih godina u Ligi prvaka," poručio je Kane.

Tottenham je u iznimno teškoj skupini bio prvi ispred branitelja naslova Real Madrida i Borussije Dortmund. U šest kola ostvarili su pet pobjeda i jedan remi.

"Tottenham ima odličnu momčad. Iznimno su opasni u napadu, ali ipak nešto slabiji u posljednjem redu. Međutim, vjerujem kako je Juventus kvalitetniji," kazao je talijanski stručnjak Marcelo Lippi.

U domaćim redovima neće biti Juana Cuadrada, Paula Dybale i Blaisea Matuidija, a upitan je i nastup Andrea Barzaglija. Hrvatski reprezentativac Mario Mandžukić trebao bi biti u prvom sastavu torinskog kluba. S druge strane Tottenham dolazi u Torino bez Tobyja Alderweirelda koji još nije spreman za ovako teške utakmice.

"U dobroj smo formi, ovo je najbolje vrijeme za igranje protiv Juventusa. Rezultati protiv Manchester Uniteda, Liverpoola i Arsenala su nam dali povjerenje. Sada znamo da se možemo suočiti s velikim timovima," smatra trener londonskog sastava Mauricio Pochettino.

Juventus je u Europi odigrao 44 utakmice protiv Engleza ostvarivši pritom 18 pobjeda, dok je Tottenham u 15 susreta protiv klubova s 'čizme' slavio pet puta.

Mnogo manje neizvjesnosti očekuje se u susretu između Basela i Manchester Cityja. Premda Pep Guardiola ne može računati na Leroya Sanea, Fabiana Delpha, Benjamina Mendyja i Gabriela Jesusa, dok je David Silva upitan, bila bi prava senzacija kada bi 'Građani' zapeli u ovoj rundi natjecanja.

"Borit ćemo se za trofeje u svim natjecanjima. Imamo dovoljno kvalitetnu ekipu koja je to sposobna učiniti," poručio je Guardiola.

Basel je ove sezone već igrao protiv jednog Manchestera, ali ne Cityja već Uniteda i to u skupini. Na svom travnjaku je slavio 1:0, dok je na Old Traffordu izgubio 0:3. Švicarci su do sada odigrali čak 28 europskih utakmica protiv engleskih klubova upisavši sedam pobjeda i 13 poraza, dok City nikada nije igrao protiv nekog švicarskog kluba.

RASPORED

Utorak - 13. veljače:

Juventus - Tottenham

Basel - Manchester City

Srijeda - 14. veljače:

Real Madrid - PSG

Porto - Liverpool

Utorak - 20. veljače:

Bayern Munchen - Bešiktaš

Chelsea - Barcelona

Srijeda - 21. veljače:

Šahtar - Roma

Sevilla - Manchester United

UZVRATNI SUSRETI

Utorak - 6. ožujka

PSG - Real Madrid

Liverpool - Porto

Srijeda - 7. ožujka:

Tottenham - Juventus

Manchester City - Basel

Utorak - 13. ožujka:

Roma - Šahtar

Manchester United - Sevilla

Srijeda - 14. ožujka:

Bešiktaš - Bayern Munchen

Barcelona - Chelsea