NAŠICE SANJAJU ČUDO Nexe večeras ide po senzaciju protiv njemačkog diva

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL



NEXE će večeras u Našicama od 19 sati ugostiti Füchse Berlin u sklopu prve utakmice četvrtfinala EHF kupa.



Aktualni hrvatski doprvak doživio je neočekivana dva poraza u posljednje dvije utakmice u domaćem prvenstvu. Nakon poraza od Dubrave, izgubili su i od Varaždina.

Füchse je u Našice došao kao veliki favorit, sve osim pobjede njemačkog kluba bila bi prava mala senzacija. No Nexe se neće tako lako predati. Bundesligaš je stigao bez dosta bitnih igrača, među šestoricom koji propuštaju večerašnji dvoboj su Marko Kopljar i Stipe Mandalinić, koji imaju problema s ozljedama. No u gradić u srcu Slavonije stigao je Jakov Gojun i Drago Vuković.





Očekuje se veliki spektakl večeras u Našicama. Oko 2,500 tisuće domaćih navijača bit će vjetar u leđa Zrniću i društvu protiv njemačkog diva.

"Nakon dva bolna poraza očekujem da ćemo imati jednak pristup i zalaganje kao u tim utakmicama, no moramo poboljšati realizaciju i protok lopte u napadu. probat ćemo ih pritisnuti koliko god možemo, koliko god nam oni to dopuste, nadamo se njihovom umoru i da iskoristimo njihovu koncentraciju na Bundesligu. Ako nam nešto ponude, moramo biti spremni objeručke to prihvatiti", rekao je trener Nexea, Hrvoje Horvat.

Jedan od iskusnijih igrača Nexea, pivot Marko Mrđenović najavio je susret protiv njemačkog prvoligaša.