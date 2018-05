NAVIJAČI PONIZILI MLADU ZVIJEZDU Odbili njegov dres i poručili mu da se gubi iz Milana

Foto: Getty Images / Guliver Image

ČINI se da je ljubav između Milana i mladog vratara Gianluigija Donnarumme konačno pukla. Nasljednik Gianluigija Buffona na golu talijanske reprezentacije proživljava najteže dane karijere sa samo 19 godina, zbog čega je i sam djelomično kriv, a za ostatak može zahvaliti svom menadžeru Minu Raioli.

Dijete Rossonera dobilo je sa svega 16 godina priliku braniti za velikana sa San Sira, a taj trenutak dogodio se 25. listopada 2015. godine protiv Sassuola. Nedavno je upisao 100. nastup za Milan i postao najmlađi igrač u povijesti talijanskog nogometa kojem je to uspjelo.

U međuvremenu je klubu donio trofej talijanskog Superkupa u Dohi 2016. protiv Juventusa nakon penala, ove također poslije penala srušio Lazio u polufinalu kupa. No, sve to pada u vodu zbog svega što se događalo prošlog ljeta. Kontroverzni menadžer Mino Raiola tri mjeseca je vodio bitku s čelnicima Milana i na kraju uspio podići mladom vrataru plaću na šest milijuna eura godišnje. Međutim, i to mu je bilo malo, pa je kroz ucjene doveo i njegova starijeg brata Antonija Donnarummu te mu osigurao plaću od milijun eura po sezoni i to kao trećem vrataru.

Najvatreniji navijači su prosvjedovali, uvjeravali Gigija da je za njegovo dobro najbolje napustiti Raiolu koji će mu uništiti karijeru i posvađati ga s klubom koji mu je dao sve. Ali vratar je šutio, njegova obitelj nije mogla odlučiti, a nakon potpisanog ugovora stvari su se samo nakratko smirile.

Iako se zaklinjao u crveno-crne boje, ljubio grb, Donnarumma je od voljenog igrača i buduće klupske legende, kapetana, postao izdajnik zbog suprotnog ponašanja od onog što je ranije često govorio. Nastavio je braniti, a Raiola mu svakodnevno dizao cijenu preko svojih novinara, koji su praktički poslije svake dobre utakmice imali zadaću pisati o interesiranju PSG-a, Real Madrida, Manchester Uniteda, pa i Juventusa...

Kako Gigio ništa nije poduzimao po tom pitanju, glavna navijačka grupa Curva Sud Milano izgubila je strpljenje te mu poslala jasnu poruku 13. prosinca 2017. na San Siru u kup utakmici protiv Verone...

"Moralno nasilje, šest milijuna po sezoni i zapošljavanje brata parazita - sad se gubi jer je strpljenje gotovo", pisalo je na transparentu iza gola, što je u svlačionici rasplakalo vratara, kojeg je tješio kapetan Leonardo Bonucci

Ipak, 15. veljače 2018. nakon utakmice u Razgradu protiv Ludogoretsa u Europa ligi vođa Curve Sud Milano Luca Lucci pozvao je Gigija na razgovor, čiji sadržaj nije otkriven, ali se činilo kako bi navijači možda mogli oprostiti ucjene kluba.

No, ništa od toga. Donnarumma je najprije žestoko kiksao na Emiratesu protiv Arsenala, pa katastrofalnim greškama odveo Milan u težak poraz u finalu talijanskog kupa od Juventusa (0:4), a u nedjelju opet pogriješio protiv Atalante u prvoj minuti sudačke nadoknade, zbog čega su Rossoneri ostali bez pobjede.

To je bila kap koja je prelila čašu, pa je poslije utakmice u Bergamu došlo do mučne scene. Donnarumma je prišao gostujućoj tribini i želio pokloniti svoj dres, ali su Lucci i ostatak tribine jasno poručili da njegov dres nitko ne želi i da ode, što je pokisli vratar pognute glave i uradio.

Jednostavno, navijači mu ne mogu oprostiti igrarije s klubom prošlog ljeta i traženje golemog novca, te su uvjereni kako će ga Raiola svakako odvesti na kraju ove sezone. Zato je vjerojatno kako je s ovim činom u Bergamu i službeno kraj njegovoj avanturi u Milanu, gdje bi ga trebao zamijeniti sljedeće sezone iskusni Pepe Reina.