NBA želi nove franšize, a evo koja su dva najvrednija tržišta za ekspanziju lige

VEĆ neko vrijeme NBA želi proširiti natjecanje te dati dozvolu novim franšizama. Seattle SuperSonics se 2008. prestao natjecati, a umjesto njega stigla je Oklahoma. No grad iz savezne države Washington traži dozvolu za povratak svog kluba u najjaču košarkašku ligu svijeta.

Međutim, nisu jedini.

Jedan od direktora lige Jarrett Sutton otkrio je da bi Kansas City u sljedećih nekoliko godina mogao dobiti franšizu u NBA-u.

"Kansas City će dobiti NBA momčad u nekom trenutku. Samo je pitanje vremena. Settle i Kansas City su, po mom mišljenju, najvrednija tržišta za ekspanziju lige, kada bude došlo vrijeme za tako nešto", napisao je Sutton na Twitteru i sigurno obradovao kandidate.

NBA Executive: “Jarrett, going to be real honest with you, Kansas City will get an NBA team at some point. It’s a real thing I’ve heard from multiple sources. Just a matter of time. Seattle and KC to me are most valuable markets for league expansion when it makes sense.”