"NEĆEMO SE USRATI U GAĆE" Zidane u Munchenu pred spektakl s Bayernom

BAYERN - REAL, prva utakmica polufinala Lige prvaka od 20.45 sati.

Zinedine Zidane, trener gosta, aktualnog prvaka Europe, u Munchenu se raspištoljio pred dvoboj velikana.

"Nećemo se usrati u gaće, to možemo biti sigurni." poručio je novinarima na Bayernovom stadionu, ističući da njegove igrače neće impresionirati vruća atmosfera na Allianz Areni.

"Volimo igrati ovakve utakmice. U dobrom smo emotivnom stanju i spremni za veliki meč."

Naravno, Zidane nije mogao izbjeći pitanje o Jamesu Rodriguezu. Sjajni veznjak u Realu je bio tek igrač koji "pojačava konkurenciju", pa je otišao na posudbu u Bayern i sada igra protiv svog kluba.

"Nisam htio da ode. Želio je igrati više i razumijem to. S Jamesom nisam imao nikakvih problem. Ako itko tvrdi suprotno, onda je u krivu. On je sjajan igrač. Kada odličan igrač ne igra, nije teško samo njemu. Osjećam to i ove sezone, kada na klupi ostanu igrači koji tamo moraju biti, iako su kvalitetni. To je sranje i za trenera.", poručio je Zidane.