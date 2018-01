"NEUER" U VARAŽDINU Nijemac čudesno poletio i skinuo zicer Dancima

Foto: Twitter



U SUSRETU 2. kola skupine II drugog kruga Europskog prvenstva u nedjelju su u Varaždinu rukometaši Danske svladali Njemačku s 26:25 (8-9).



U izjednačenoj utakmici u kojoj nitko nije imao više od dva gola prednosti, pogodak Caspera Mortensena u 54. minuti, kojim je Danska povela 23-20, prelomio je susret.



Kod Danske najbolji strijelac bio je Hans Lindberg s 9 golova, a Mikkel Hansen zabio je 5, ali sve u drugom poluvremenu. Njemačku je predvodio Julius Kuhn sa 6 pogodaka, a Steffen Weinhold zabio je 5.



Danska, koja je prije dva dana svladala Sloveniju s 31-28, sada ima 6 bodova. Njemačka je ostala na 4, Makedonija ima 3, a Španjolska i Češka po 2 boda, dok Slovenija ima 1 bod.



Utakmicu je definitivno obilježio genijalan potez njemačkog rukometaša Runea Dahmkea .

Naime pri rezultatu 25:23 za Dansku, njemački rukometaši izgubili su loptu u napadu, a tom trenutku su igrali bez golmana.

Danci su poslali loptu prema praznim vratima, no onda je dotrčao sjajni Dahmke i u stilu njemačkog nogometnog vratara Manuela Neuera obranio udarac danskog reprezentativca.

It's worth a 8…he screwed up his landing a little bit😬#RuneDahmke @DHB_Teams pic.twitter.com/8NUX1HIJpF