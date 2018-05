NEVJERICA I FRUSTRACIJA Pogledajte atmosferu u autobusu Bayerna i reakcije Heynckesa nakon ispadanja

Foto: Screenshot YouTube

REAL je sinoć na Bernabeu odigrao 2:2 s Bayernom, što mu je bilo dovoljno da se plasira u svoje treće uzastopno finale Lige prvaka, četvrto u posljednjih pet sezona.

Real je tako uspio obraniti prednost od 2:1 stečenu u prvom dvoboju polufinala u Münchenu, ali slavlje Madriđana ostat će u sjeni novih kontroverznih odluka ljudi u crnom.

Baš kao i prošle sezone, kad su se ova dva rivala sastala u četvrtfinalu, suci su pogurali Real dalje. Imamo dojam da se isto dogodilo i sinoć.

Tri sporne situacije dogodile su se u kaznenom prostoru Reala, a turski sudac Cakir nijednom nije pokazao na bijelu točku. Podsjećamo, Bayernu je bio potreban još samo jedan gol da na temelju pravila gola u gostima prođe u finale. To se nije dogodilo.

Najkontroverznija odluka Cakira bila je ona da ne pokaže na ''kreč'' nakon evidentnog igranja rukom Marcela. Nakon utakmice Brazilac je pošteno priznao da je igrao rukom i da je Bayern trebao dobiti udarac s 11 metara.

Marcelo on the incident: "The ball hit me in the hand. I think it is a penalty." pic.twitter.com/SjXtsXAnih