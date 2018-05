NEVJEROJATNA ODLUKA Jedan od najboljih veznjaka svijeta ne ide na SP

Foto: Getty Images/Guliver Images

ISKUSNI LIDER, podjednako izvrstan u oba smjera. Brz, jak, borben, požrtvovan, polivalentan. Odličnog pasa i još boljeg udarca iz daljine, može igrati iza napadača, ali i kao defenzivni veznjak.

Tamo je odličan zbog snage i žestine u duelu. Zapravo, nema uloge i dijela terena između oba kaznena prostora koju kvalitetno ne pokriva.

Teško da bi Radju Nainggolana s popisa za Svjetsko prvenstvo izostavili brazilski, španjolski ili francuski izbornik, čije su reprezentacije pune sjajnih veznjaka. Jer Ninja, kako zovu 30-godišnjeg igrača Rome, jedan je od najboljih igrača sredine terena na svijetu.

Ipak, taj si luksuz može priuštiti Roberto Martinez, izbornik Belgije. Svi mediji u toj zemlji javljaju da je sinoć nazvao Nainggolana i privatno mu priopćio ono što je danas u podne rekao javno, da neće ići na SP. Prvenstvo u Rusiji ostaje tako siromašnije za igrača koji je tri zadnje sezone biran u idealnu momčad Serie A, dok je ove sezone u svim natjecanjima šest golova zabio, a 11 namjestio.

Nainggolanov službeni fan club na Facebooku, koji vodi njegov brat, sinoć je nakon razgovora objavio ovaj post. Status "bez riječi", tužni emotikon i ova slika govore dovoljno. Još su rječitiji bijesni komentari brojnih navijača Belgije ispod objave:

S obzirom na to da ga je prije prošlog SP-a prekrižio tadašnji izbornik Wilmots, Nainggolanu propada zadnja i jedina prilika u karijeri da ode na SP, iako igra sjajno za Romu, a na prošlom velikom natjecanju, Euru 2016, bio je jedan od najboljih igrača Belgije. Tada je i postigao dva gola, od čega je onim Švedskoj spasio reprezentaciju i poslao je u osminu finala.

Ali, najnovije Martinezovo objašnjenje zašto otpisuje Nainggolana je da mu on nije "box to box" veznjak, nego "desetka", a on s momčadi posloženom u 3-4-3 ne igra s takvim tipom igrača.

Nainggolan, koji je definitivno daleko bolji i svestraniji igrač od Fellainija, Witsela ili Tielemansa, tako ostaje bez SP-a.

Nakon Eura dolazi novi izbornik Martinez koji ga je odmah prekrižio, uz objašnjenje da na mjestu "desetke" ima Hazarda i Mertensa. Nije spominjao da Nainggolan može igrati bilo koju drugu poziciju na sredini terena, na što se Nainggolan razbjesnio i u 29. godini objavio prestanak igranja za reprezentaciju. Ipak, Martinez ga je nakon toga zvao i činilo se da je nepravda ispravljena.