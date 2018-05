Foto: Brighton & Hove Albion/Facebook

JEDAN od najboljih braniča Nigerije, prvog suparnika Hrvatske na Svjetskom prvenstvu, stigao je u Premierligu.



Prije odlaska na SP u Rusiju Leon Balogun odlučio gdje će nastaviti karijeru. 29-godišnji branič napustio je Mainz u kojem mu je istekao ugovor i potpisao dvogodišnji ugovor s Brightonom.



Za Nigeriju je skupio 14 nastupa i dio je šireg popisa za SP nigerijske reprezentacije.

Nigeria defender Leon Balogun becomes @OfficialBHAFC's first summer signing



More ➡️ https://t.co/plIAfP3bVr #PL pic.twitter.com/u58HX5R8Qh