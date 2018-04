NJEMAČKA VELIČINA Ide na Svjetsko prvenstvo, ali ostaje u klubu unatoč ispadanju u drugu ligu

Foto: Getty Images / Guliver Image

GOTOVO da smo i zaboravili što to u današnjem nogometu znači vjernost. U naletu silnih milijuna i preplaćenih igrača, Jonas Hector podsjetio nas je da i dalje ima onih koji prije biraju srcem nego novčanikom.

Reprezentativac Njemačke imao je ugovor s Kölnom do 2021., a sada je produljio vjernost do 2023. godine. I ništa tu ne bi bilo naročito čudno da Koln nije ispao iz Bundeslige. No sjajan lijevi bek odlučio je ostati pa će na Svjetsko prvenstvo u Rusiju kao igrač drugoligaškog kluba...

"Koln mi je omogućio da napredujem i razvijam se od četvrte lige sve do reprezentacije. Vezan sam za klub i zahvalan na svemu što je učinio za mene. Mogao sam lako otići na kraju sezone nakon ispadanja u drugu ligu, ali to ne bi bilo u redu. Pripadam Kolnu i želim u ovom klubu i pred ovim navijačima igrati i sljedeće sezone", rekao je 27-godišnji kapetan i oduševio sve u Njemačkoj.

Za njega su već neko vrijeme bili zainteresirani Borussia Dortmund, Liverpool, pa i Bayern, a Hector je mogao otići za samo deset milijuna eura zbog stavke iz ugovora o mogućem ispadanju u drugu ligu. No nije ga to interesiralo...

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

"Jonas je fantastičan nogometaš i poseban čovjek, kakvih sve rjeđe ima u profesionalnom nogometu. Odluka da kao njemački reprezentativac ostane s nama i u drugoj ligi impresivna je sama po sebi. Njegova posvećenost klubu golem je signal ostatku momčadi i navijačima, kao i svima nama u klubu", rekao je sportski direktor Armin Veh.

Jonas Hector:

—Germany’s first-choice left-back

—Linked to Liverpool and Barcelona in the past

—On the brink of relegation from the Bundesliga



Extends his Cologne contract to 2023. 👏 pic.twitter.com/EOP2yHGISu