Njemački klub otpustio trenere zbog nacističkog pozdrava

NJEMAČKI nogometni klub Lokomotive Leipzig otpustio je dvojicu trenera, a jednoga od njih kazneno prijavio nakon što je mlada momčad pozirala s uzdignutom desnom rukom, poznatim Hitlerovim pozdravom.

U tom četveroligaškom klubu kažu da su bili "u šoku" kad su vidjeli fotografiju snimljenu prošlog vikenda.

