NOĆNA MORA BRONDBYJA Čeka titulu 13 godina, a sad je gotovo ostao bez nje u sudačkoj nadoknadi

PRAVA drama odvija se u danskoj nogometnoj Superligi, čiji je tragičar nitko drugi nego Brondby. Treći najtrofejniji klub u zemlji na naslov prvaka čeka od 2005. godine. No ove sezone momčad bivšeg trenera Leipziga i Stuttgarta Alexandera Zornigera igrala je jako dobro i držala šampionske konce - sve do prije tri kola kada se sve krenulo rušiti kao kula od karata.

Četiri kola prije kraja Brondby je imao pet bodova više od jedinog pratitelja Midtjyllanda. Uslijedio je remi u gostima protiv Kopenhagena (1:1), a drugi kandidat za titulu svladao je Nordsjaelland (2:1) i prišao na tri boda minusa.

I dalje je slavni danski klub imao dobru prednost te je u direktnom dvoboju mogao praktički osvojiti titulu, i to pred svojim navijačima. Međutim, u 83. minuti branič Bubacarr Sanneh zabio je glavom nakon kornera i šokirao žuto more navijača pa su obje ekipe imale isti broj bodova (po 79).

Umjesto fešte, zavladala je noćna mora na stadionu Brondbyja, koji je i dalje imao sve u svojim rukama zbog boljeg međusobnog skora i bolje gol razlike (+7). Jednostavna računica - pobijediti u posljednja dva kola, i to protiv dvije posljednje momčadi lige, te konačno postati prvak države.

Midtjylland je u pretposljednjem kolu ranije slavio u gostima kod Kopenhagena 2:0 te privremeno preuzeo vodstvo s tri boda više. Pritisak je bio na Brondbyju, ali se očekivala laka pobjeda u gostima protiv fenjeraša Horsensa. I krenulo je bajkovito. Prvo je Benedikt Rocker projektilom načeo domaćina u 40., a na 2:0 dvije minute kasnije povisio je Kamil Wilczek te nakon greške obrane poslao loptu kroz noge vratara u mrežu.

Tribine stadiona, gotovo posve ispunjene samo pristašama Brondbyja, poludjele su na poluvremenu od radosti. Palile su se baklje, pjesma je odjekivala i sve je ukazivalo na sretan kraj. U drugom dijelu desetka Hany Mukhtar imao je i zicer za 3:0, ali je vratar obranio njegov udarac. Nitko se nije previše živcirao, a kasnije su se sigurno svi prisjetili meč lopte, a možda i cijelog prvenstva.

Činilo se da pobjeda ne može doći u pitanje s obzirom na tijek utakmice do 85. minute. No onda je uslijedio ambis u koji je upao Brondby, a sve je krenulo ulaskom islandskog napadača Kjartana Finnbogasona. Ne, nije to onaj poznatiji igrač Augsburga i reprezentacije Islanda.

Ovaj drugi Finnbogason je prvo u 88. minuti majstorski provukao loptu ispod živog zida iz slobodnog udarca i smanjio na 1:2, a onda u šestoj minuti sudačke nadoknade, sa zvukom sirene, pogodio donji desni kut za 2:2 i gotovo ostavio goste bez toliko iščekivanog 11. naslova prvaka.

Uslijedio je muk na većem dijelu tribina na kojem su bili navijači Brondbyja, a igrači su odmah pali na travnjak, ne vjerujući što im se događa. Ništa ne bi bilo baš toliko čudno da Brondby istog protivnika nije razbio prije mjesec dana 5:1.

Ali ono najbolje ipak slijedi na kraju. Midtjylland je sada prvi i ima dva boda više uoči posljednjeg kola, u kojem Brondby dočekuje pretposljednji AaB, dok će lider pred svojim navijačima ugostiti - baš Horsens!

Dakle, nakon što mu je fenjeraš zagorčao život, Brondby će poslije svega morati i navijati za njega u posljednjem kolu te se nadati da, uz vlastitu pobjedu, mogu izvući bod kod Midtjyllanda koji sve drži u svojim rukama u ludom finišu danskog prvenstva.