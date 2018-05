NOVA GARNITURA Bayern protiv Stuttgarta predstavlja domaći dres za sljedeću sezonu

Foto: FC Bayern München

BAYERN MÜNCHEN u posljednjoj prvenstvenoj rundi njemačkog prvenstva, odnosno u subotnjem ogledu sa Stuttgartom na Allianz Areni, prezentirat će domaći dres za predstojeću sezonu.

Dok je u tekućoj sezoni sadržavao klasični izgled, Bayernov će dres za sljedeću sezonu biti znatno moderniziran u dizajnerskom smislu. Izrađen je na temelju predloška gostujućeg dresa njemačke reprezentacije.

Uz neizostavne Adidasove simbole, crvenkaste je boje s dominirajućom geometrijskom prugastom grafičkom preslikom. Završetak rukava, na kojem je istaknut i novi klupski sponzor Qatar Airways, obojen je tamnoplavom bojom.

Tamnoplave hlačice i crvene štucne kompletiraju Bayernovu domaću garnituru vrijednu oko 150 eura u službenim klupskim trgovinama.

2️⃣ more days until this kit makes its debut at the #AllianzArena ♦️



Get yours ➡ https://t.co/7axu3y20qY #MiaSanMia pic.twitter.com/BogIhyT0kM