NOVA PRAVILA ZA ATLETIČARKE POPUT SEMENYE Uzimajte lijekove ili se utrkujte s muškarcima

Foto: Getty Images/Guliver Image

ATLETIČARKE koje imaju povišenu razinu testosterona, poput dvostruke olimpijske pobjednice na 800 m Južnoafrikanke Caster Semenya, morat će smanjiti razinu testosterona da bi mogle sudjelovati u utrkama od 400 m do jedne milje (1.609 m), objavila je u četvrtak Međunarodna atletska federacija (IAAF).



Prema novim pravilima koja će stupiti na snagu 1. studenog ove godine pojedine atletičarke s prirodno visokom razinom testosterona morat će sudjelovati u utrkama u muškoj konkurenciji ili će morati promijeniti discipline u kojima se natječu osim ako ne uzimaju lijekove i snize razinu.



IAAF tvrdi da na taj način želi spriječiti atletičarke s povećanom proizvodnjom testosterona da imaju prednost u natjecanjima. Prema pravilima atletičarke s povećanom razinom testosterona moraju ga spustiti za šest mjeseci koristeći lijekove da bi se mogle natjecati i moraju tu sniženu razinu održavati i dalje.



Semenya, tako, mora svakodnevno uzimati lijekove ili će se morati početi natjecati u utrkama na 5.000 m. Nedavno je pobijedila u utrkama na 800 i 1.500 metara na Igrama Commonwealtha u Australiji i tada je izjavila da bi se mogla prebaciti na dulje dionice.



TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Prema pravilima, one atletičarke koje ne žele uzimati lijekove, mogu sudjelovati na međunarodnim natjecanjima, osim u disciplinama od 400 m do milje, na svim natjecanjima koja nisu međunarodna, kao i na svim natjecanjima u muškoj konkurenciji, na bilo kojoj razini i u bilo kojoj disciplini.IAAF inzistira na tome da "želi očuvati jednakost izgleda u atletskim natjecanjima" i ističe kako "ovo pravilo ima samo jedan cilj, a to je zajamčiti pravedno i primjereno natjecanje u ženskoj konkurenciji u korist svim atletičarkama.""Ovim se pravilom ne želi na bilo koji način nekoga osuđivati ili dovoditi u pitanje spol ili seksualni identitet bilo kojeg sportaša", navodi se u priopćenju IAAF-a.