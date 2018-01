NOVI REKORD ZA KANEA Spursi zabili Evertonu četiri komada, a mogli su još toliko

Foto: Getty Images/Guliver Image

NOGOMETNI fanovi u Engleskoj, barem oni koji ne navijaju za Tottenham, zafrkavaju Spurse jer uvijek lijepo igraju, a nikad ništa ne osvoje.

I to je zaista točno. U ovoj konkurenciji, sa sastavom kojem nedostaje ono "nešto" da se može tuči s najjačima za titule, momčad Mauricija Pochettina vjerojatno neće tako skoro biti prvak. Ali, kad Spursi igraju ovako kao danas u 23. kolu Premiershipa protiv Evertona, zaista ih je užitak gledati.

Tottenham je slavio 4:0, ali je stvarno mogao zabiti još toliko golova protiv potpuno nedoraslog protivnika. Poveli su u 26. minuti nakon što je Aurier odlično asistirao Sonu i to je bio rezultat prvog poluvremena samo zahvaljujući promašajima domaćih igrača.

Onda je Harry Kane odlučio malo popraviti tih 18 golova koliko je imao na prvom mjestu ljestvice strijelaca pa je u 49. minuti zabio za 2:0, a 12 minuta kasnije i za 3:0. S ova dva gola postao je najboji strijelac Spursa u Premiershipu u povijesti. Zabio je 98 prvenstvenih golova, jedan više od legendarnog Teddyja Sheringhama.

98 - Harry Kane is now Tottenham Hotspur's all-time record goalscorer in the Premier League, overtaking Teddy Sheringham on 97 goals. Update. https://t.co/ChLiN9YhgC

