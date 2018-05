Novi trener PSG-a: Neymar je umjetnik, treba mu poseban tretman

Foto: Getty Images/Guliver Image

THOMAS TUCHEL prvi put je sjeo pred novinare nakon što je potpisao dvogodišnji ugovor i preuzeo mjesto trenera PSG-a.



Parižani su osvojili naslov prvaka i Kup, ali još jednom podbacili u Europi iako su na pojačanja potrošili nekoliko stotina milijuna eura. Samo ih je Neymar lani koštao 220 milijuna, a Brazilac je ulaganje opravdao s 28 pogodaka i 19 asistencija u 30 utakmica.



No već na početku sezone mediji su se raspisali o sukobu Neymara sa starosjediocima u svlačionici, a na to su se nadovezale glasine o njegovom transferu u Real Madrid već ove godine.



Novi trener PSG-a spreman je posvetiti posebnu pažnju Brazilcu kako bi Neymar bio zadovoljan u Parizu.



"Umjetnici su posebni nogometaši, njima treba poseban tretman. To je zdrava logika", rekao je Tuchel i dodao:



"Upoznao sam Neymara prošlog tjedna i bio je to jako dobar sastanak. On je umjetnik, izniman igrač, jedan od najboljih na svijetu."



Neymar je usprkos ozljedi zbog koje je propustio veći dio sezone, dobio nagradu za igrača godine u Francuskoj.



"Upoznao sam vrlo prijateljski raspoloženog i otvorenog momka prvi put. Pričali smo o nogometu i vidio sam smiješak na njegovom licu, to je ono što sam želio vidjeti. Ako pronađemo način kako izgraditi strukturu oko njega, moći će pokazati sav svoj talent na terenu. Mislim da imamo igrača koji nam može donositi pobjede", rekao je Tuchel.





