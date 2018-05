NOVI UGOVOR ZA ICARDIJA Godišnja plaća osam milijuna eura, otkupna klauzula 180 milijuna eura

Foto: Getty Images

INTEROVO rukovodstvo spremno je kapetanu Mauru Icardiju ponuditi poboljšani ugovor kako bi odbilo ponude Real Madrida i Bayern Münchena te Chelseaja i Manchester Uniteda.

Talijanski mediji, koji se pozivaju na FC Inter News, pišu kako je prijedlog da Mauro Icardi prema novom ugovoru godišnje zarađuje osam milijuna eura neto. Prema sadašnjem ugovoru - koji istječe 30. lipnja 2021. godine - Mauro Icardi uprihoduje četiri i pol milijuna eura.

Također, otkupna klauzula povećala bi se sa 120 na 180 milijuna eura. Ugovorni rok bio bi produljen za dvije godine, odnosno do 30. lipnja 2023. godine. Posljednji ugovor, s današnjim stavkama, potpisan je početkom listopada 2016. godine.

Ne izbori li i sedmu uzastopnu sezonu plasman u Ligu prvaka, Inter bi se mogao suočiti s odlaskom Maura Icardija koji u dosadašnjoj karijeri nikada nije zaigrao u najprestižnijem klupskom natjecanju.

Mauro Icardi, jedan od potencijalnih argentinskih reprezentativaca na predstojećem Svjetskom prvenstvu u Rusiji, u Inter je pristigao početkom srpnja 2013. godine iz Sampdorije u transferu vrijednom 13 milijuna eura. U 181 službenom nastupu u svim natjecanjima postigao je 106 pogodaka. Tržišna vrijednost procijenjena mu je na 75 milijuna eura.

