O najkontroverznijem penalu u povijesti LP-a napokon progovorio i sudac koji ga je dosudio

Foto: Guliver Image/Getty Images

JUVENTUS je prije dva tjedna u Madridu bio na koračić do najvećeg čuda u povijesti Lige prvaka. Nitko nikad nije uspio u gostima nadoknaditi minus od tri gola. Juve je na Bernabeuu do 93. minute imao 3:0 i produžetke u džepu. A onda, samo desetak sekundi prije kraja, Benatia je srušio Vasqueza, sudac Michael Oliver je pokazao na bijelu točku i svi snovi Juventina raspali su se kao kula od karata. Buffon je zbog vrijeđanja suca dobio crveni karton, a Ronaldo je s bijele točke poslao Real u osmo polufinale zaredom.

Nakon utakmice pljuštale su uvrede na račun suca Olivera i UEFA-e, Buffon je svašta izgovorio pred kamerama, a Chiellini je sarkastično pitao Varanea koliko je Real platio sucu da ih pusti među četiri. Emocije Juventina nisu se smirile ni nakon utakmice. Buffon je nastavio vrijeđati Olivera i rekao je kako je životinja, koja umjesto srca ima kantu smeća.

"Bila je to zasigurno sumnjiva odluka u 93. minuti. Dobar sudac ne uništava tako snove ekipe koja je dala sve na terenu tijekom 90 minuta. Oni su htjeli biti glavni akteri. Normalna osoba nakon takve utakmice ne može svirati toliko sumnjivu situaciju, osim ako na mjestu srca nema ništa - smeće", rekao je u jednom dahu 40-godišnji Buffon nakon utakmice.

"To onda nisu ljudi, tako to rade životinje. Tako to ne rade ljudi. Ovaj sudac nema emocije, mogao sam mu reći svašta u onoj situaciji, mora shvatiti kakvu je katastrofu napravio. Real je zaslužio proći, bolji su od nas i možda će i osvojiti Ligu prvaka, ali mi smo ovaj put zaslužili produžetke. Ponosan sam kako smo predstavili talijanski nogomet, mi smo heroji. Odigrali smo epsku utakmicu", kazao je Gigi nakon utakmice, pa je zaključio:

"Sudac je izgubio razum, ali ne razumijem da nije imao karakter, hrabrost i sposobnost mirno donositi odluke. Bio je nepripremljen... Dosuditi takav penal i isključiti nekog tko nikad u karijeri nije dobio crveni karton, još u njegovoj posljednjoj utakmici... To je neprihvatljivo."

Neki simpatizeri Juventusa tvrde da je penal postojao, ali da se na drugoj strani takvo nešto nikad ne bi dosudilo. Posebice ne u 93. minuti i u onakvim okolnostima. Sucu Oliveru drugi spočitavaju da nije smio isključiti velikog Buffona i zaključiti mu karijeru na takav način. Treći će pak reći da je sve čisto i da je Oliver postupio po pravilima.

Gotovo svatko je imao neku svoju teoriju, a jedino se sudac Oliver nije oglašavao. Englez je danima nakon utakmice primao prijetnje smrću, a neko vrijeme uživao je i policijsku zaštitu. Tek kad su se emocije malo smirile, a strasti stišale, Oliver je progovorio, i to za službenu stranicu Nogometnog saveza Engleske (FA). Oliver je kazao da je teško proživljavao sve ono što se događalo nakon kontroverzne utakmice i dodao je da ga je veselilo to da je primio puno poruka podrške, uglavnom od anonimnih, običnih ljudi.

"Nekoliko dana sam se čudno osjećao, ali mi je bilo veoma drago što sam imao podršku ljudi, kako iz nogometa tako i izvan njega. To mi je značilo mnogo. Ljudi su mi prilazili na ulici, a poznata nogometna imena su mi slala poruke podrške. Uvijek je lijepo znati da imate podršku", rekao je Oliver.

