"OD DJEČAKA DO LEGENDE" El Nino se s dva gola oprostio od Atletica

ATLETICO MADRID remijem se protiv Eibara na Wanda Metropolitanu (2:2) u posljednjem kolu španjolskog prvenstva oprostio od prvenstvene kampanje koju je okončao na drugoj poziciji. Također, dostojno se oprostio i od Fernanda Torresa (34).

Nakon što je u srijedu, s kapetanskom vrpcom oko ruke, podignuo trofej namijenjen prvaku Europa lige, Fernando Torres u nedjelju je odigrao posljednju utakmicu za madridski klub.

Sudbina kao da je htjela da se na oproštaju s dvama pogocima rastane od kluba u kojem je stasao i etablirao se kao napadač svjetskog kalibra.

The Atletico Madrid team forming a guard of honour for Fernando Torres, who was making his final appearance for the club today. 👏 pic.twitter.com/tg9cH8PHeT