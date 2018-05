OLYMPIACOSOV VLASNIK RASPRODAJE POLA EKIPE "Gubite se, niste vrijedni ni toaletnog papira!"

Foto: FC Olympiacos

GRČKI velikan Olympiacos proteklog je vikenda gostujućim debaklom protiv Giannine (0:3) na trećem mjestu prvenstvenog poretka okončao statistički najgoru sezonu u tekućem mileniju. Nakon sedmerostrukog osvajanja nacionalne šampionske titule, krunu je najtrofejnijem grčkom klubu preoteo AEK.

Naviknut na trofeje, Olympiacos je nedavno svršenu sezonu završio bez ijednog pehara. Usto, inače pretplaćen na jesenske nastupe u Ligi prvaka, tijekom ljeta bit će primoran na kvalifikacije Europa lige što je, prema mišljenju klupskog vlasnika Evangelosa Marinakisa, nedopustivo glede renomea grčkog kluba.

"Ne pada mi na pamet tvrditi da ćemo vas zadržati u klubu. Ne zaslužujete nositi Olympiacosov dres. Umjesto da vam poželim sretne i lijepe praznike, mogu vam samo poručiti da se gubite! To se odnosi na sve - i na igrače i na trenere. Ne zaslužujete ni toaletni papir. Međutim, osobno sam kriv za krah. Dao sam vam prevelike plaće", riječi su kažnjavanja sklonog Evangelosa Marinakisa čije je izjave prenijela grčka Gazzetta.

Prema naredbi kontroverznog brodovlasnika, pod čijom je vlasničkom kontrolom i Nottingham Forest, većina prvotimaca bit će prodana u predstojećem ljetnom transfernom razdoblju.

Olympiacos je u nacionalnim okvirima rekorder prema broju osvojenih ligaških titula (44). Počevši s aktualnim tisućljećem, u posljednjih 18 godina prvak nije bio tek triput kada su njegovu dominaciju nakratko prekinuli Panathinaikos (2004., 2010.) i AEK (2018.).

Najuspješniji je i prema broju osvojenih kupova (27) i superkupova (4). U 93 godine postojanja ovjenčao se sa 17 dvostrukih kruna. Što se europskih natjecanja tiče, najveći doseg u klupskoj povijesti jest plasman u četvrtfinale Lige prvaka.

