"ON SE NIKAD NE GASI" Trener Barcelone nahvalio Rakitića

Foto: Getty Images / Guliver Image

ERNESTO VALVERDE, koji je u srpnju preuzeo klupu Barcelone, smatra da je Ivan Rakitić odigrao važnu ulogu u proteklih šest mjeseci tijekom kojih je katalonski klub napravio veliki korak ka osvajanju španjolskog prvenstva.

"On nam je ogroman faktor u uspostavljanju ravnoteže na terenu. Nikada se ne gasi. Igra polušpicu, veznog na centru... Ove sezone je odličan", istaknuo je Valverde na konferenciji za medije.

Barcelona je u nedjelju s 5:0 pobijedila Betis u gostima. Rakitić je u 59. minuti zabio gol za 1:0, što mu je treći pogodak ove sezone, a onda je u 68. minuti asistirao Luisu Suárezu za 3:0.

📹 | Ernesto Valverde's reaction to Ivan Rakitic's winning goal against Real Betis. [via: FCBarcelona]



😂 pic.twitter.com/Sp7kL2lW0U