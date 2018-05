OPASNI DEBELJKO NAJAVIO NOKAUT "Cro Cop je stara škola, samo dolazi i završava protivnike"

Foto: Getty Images/Guliver Image

TJEDAN dana prije velikog revanša Cro Cop i Roy Nelson porazgovarali su s novinarima i otkrili svoja očekivanja na Bellator 200 spektaklu u Londonu.

> Cro Cop: Fedor me više ne zanima, želim se osvetiti Nelsonu



Prije sedam godina "Big Country" je pobijedio Mirka Filipovića u UFC-ovom oktogonu, ali od tada je njegova karijera u silaznoj putanji. Nakon što je borba dogovorena Nelson je počeo s provokacijama i u medijima i na internetu zadirkivao Mirka zbog ranijih problema s dopingom. Ovaj put nije ulazio u trash-talk, a o Mirku je govorio biranim riječima.



"U posljednje vrijeme odrađujem puno revanša. Najviše sam želio četvrtu rundu s Mattom Mitrioneom (s kojim ima omjer 1-1). Kada su me nazvali i rekli da se Mirko vraća, rekao sam: 'Ajmo! Sve ostale želim udariti u lice samo zbog novca'".



Nelson je u šali rekao da će Cro Copa nokautirati head kickovima, što je teško i zamisliti.



"Mirko je definitivno napredovao u jednoj stvari, sve pobjeđuje u prvoj rundi. Vratio je dašak stare škole, kada smo izlazili u meč i pokušavali ga što prije završiti. On samo dolazi i završava protivnike. Svaka teškaška borba je drugačija, posebno jer je prošlo toliko godina. Mirko je radio sjajan posao posljednjih godina, definitivno je napredovao. Kao borci, moramo izaći i napraviti šou za fanove", rekao je Nelson.



"Svaki put kad se borite protiv Mirka, Fedora ili Big Noga, to su legende teške divizije i mogu biti sretan što sam dobio priliku boriti se s Mirkom dvaput. Svaka prilika da se borite s teškaškom legendom je sjajna stvar."





Pobjednik ovog meča bit će zamjena za Bellatorov Grand Prix i uskočit će u završnicu ukoliko dođe do ozljede jednog od polufinalista, među kojima je i legendarni Fedor Emelianenko.Mirko Filipović već je rekao da ga ne zanima taj turnir i da ne vjeruje da će do toga doći, a Nelson, koji je poražen u četvrtfinalu turnira, sretan je što je dobio novu šansu."Lijepo je kada god dobijete priliku boriti se za pojas. Za mene je važna samo borba s Mirkom, a onda prilika da se ponovo borim s Mitrioneom. Tome se nadam, a nakon toga idem na onoga koji drži pojas."Do kada se planira boriti?"Interesiraju me pojedini potencijalni suparnici. I Chuck Liddell se vraća borbama... Mislim da imam još par godina. Mi teškaši se možemo boriti i do 50. godine", vjeruje 41-godišnji Nelson.Popularni debeljko u MMA karijeri upisao je 23 pobjede (14 nokautom) i 15 poraza (2 nokautom, 13 odlukom sudaca).