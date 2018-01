OSIJEK IDE PO DRUGO MJESTO "Nema rasprodaje, dovodimo prava pojačanja"

Foto: Hina



NOGOMETAŠI Osijeka okupili su se u Gradskom vrtu na početku priprema za proljetni dio sezone.

Za razliku od Rijeke i Hajduka, izravnih rivala u borbi za drugo mjesto, Osijek je (zasad) ove zime sačuvao najbolje igrače, a najavljuje i nova pojačanja.

Na prvom treningu pojavili su se Malenica, Mikulić, Antolović, Kukić, Škorić, Barać, Šimunec, Lukić, Barišić, Šorša, Grgić, Jambor, Mudražija, Mioč, Pušić, Hajradinović, Lopa, Bočkaj, Grezda, Boban, Ejupi, Marić, Lončar, Ilić, Žaper, Kuprešak i Talys.

Zekić cilja Europu

Trener Osijeka Zoran Zekić obratio se novinarima na početku priprema.



"Svi su nam igrači na raspolaganju, vidjet ćemo kakva će situacija biti sa Šoršom, mislim da će još nekih desetak dana biti u posebnom režimu rada. U odnosu na prvi dio sezone s nama više nisu Lesjak i Matas koji će potražiti novu sredinu i želim im sreću jer su to i zaslužili svojim karakternim ponašanjem i profesionalnim odnosom. U dogovoru s njima zaključili smo da je najbolje, kako smo se i mi odredili prema mlađim igračima, da obojica potraže klubove u kojima će više igrati", rekao je Zekić.

Iz moldavskog Sheriffa s posudbe se vratio iskusni vratar Zvonimir Mikulić.



"Mikulić je imao odličnu polusezonu u Sheriffu, sada je opet s nama i vidjet ćemo kakva će biti situacija. Ne bih volio ništa prejudicirati, ali ako bi došla ponuda koja bi zadovoljila i Klub i njega, vjerujem da bismo išli u tom smjeru", dodao je Zekić.



U Osijeku priznaju da je Dinamo već predaleko i dodaju da im je cilj borba za drugo mjesto.

"Što se mene tiče, otvorena je borba za Europu. Imajući u vidu činjenicu da je Lokomotiva među četiri momčadi koje su ostale u završnici Kupa Hrvatske, u HNL-u bismo trebali biti drugi ili treći da bismo osigurali Europu, bez obzira na to što će oni napraviti u spomenutom natjecanju. Moja je želja da budemo što bolji".

Svaki igrač Osijeka ima osobni karton s dobrim i lošim stranama

Osječani proljetni dio sezone otvaraju protiv Dinama i Rijeke.



"Mogu se složiti da će prve dvije prvenstvene utakmice odgovoriti na neka pitanja, ali bi isto tako bilo i da igramo protiv nekih drugih protivnika. Imamo dva prava derbija i u tom smjeru smo i koncipirali pripreme. Pred nama su samo četiri radna tjedna, bilo bi puno bolje da smo imali još nekih desetak dana, no vjerujem da će igrači shvatiti da od prvog dana moraju biti maksimalno ozbiljni i odgovorni u svakom pogledu. Imali su dovoljno vremena za odmor, a odradili su i one stvari koje smo dogovorili prije nego li su krenuli na stanku. Izvjesno je da ćemo na onaj dio priprema u Marbelli voditi 26 igrača, među kojima će biti trojica vratara", kaže Zekić.

Nakon prozivke Bijelo-plavi su odradili i prvi trening na početku priprema za novu polusezonu!



"Napravili smo za svakog igrača pojedinačni karton što se tiče dobrih i loših strana, a napravili smo i analizu kompletne naše igre. Isto tako, ako bi nam eventualno otišao netko od standardnih igrača, spremni smo i na moguću promjenu sustava. Za sada nemamo potrebu nešto posebno mijenjati.

"Prošle zime smo htjeli Krovinovića, sada želimo igrača takvog kalibra"

Sportski direktor Alen Petrović osvrnuo se na prijelazni rok.



"Znate da smo po običaju nešto manje aktivni u zimskom prijelaznom roku, ali to ne znači da neće biti dolazaka, pa možda i poneki odlazak. Voljeli bismo do odlaska u Španjolsku imati jasnu sliku iako će prijelazni rok zapravo tek početi nekoliko dana uoči našeg puta u Marbellu. Morate znati da svakodnevno imamo upite za naše igrače, mi tomu za sada uspješno odolijevamo i vjerujem da ćemo s velikom većinom ovoga kadra ući u nastavak prvenstva.



"Imamo 16 utakmica u drugom dijelu sezone i ne mislimo gomilati igrače. Radimo na nekim pojačanjima, ali ne mogu govoriti o imenima dok su razgovori u tijeku. Dobro bi na došao po jedan stoper, veznjak i defanzivni i ofanzivni, kao i jedan napadač. Bokovi su nam pokriveni, krila su uduplana, a da bismo nekoga eventualno prodali, to bi zaista morala biti ponuda koju je teško odbiti. Jednog dana se ni mi nećemo moći othrvati takvim ponudama, posebice jer će i igračima, moguće je, biti ponuđeno u nekim drugim ligama puno više nego što zarađuju kod nas, ali ću ponoviti da nam sada nikakva i ničija prodaja nije imperativ. Mi ovu momčad želimo još dodatno osnažiti, a ne krenuti u nekakvu rasprodaju.

"Znate da smo, primjerice, prošle zime ciljali na dolazak Krovinovića, ali se nažalost nije dogodio. I sada bismo željeli dovesti igrača takvog kalibra jer su jedno pojačanja, a drugo prinove."



Poznati svi protivnici u Marbelli



Osijek će na pripremama u Španjolskoj igrati protiv Puskas Akademije (23.01.), kijevskog Dynama (26.01.), Steaue (30.01.) i moskovskog Lokomotiva (02.02.).