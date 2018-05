OSTAJE BEZ SP-a? Najbolji igrač Marseillea ozlijeđen, Griezmann ga tješi poljupcem

Screenshot: Twitter

10 golova i čak 24 asistencije ima ove sezone Dimitri Payet za Olympique Marseille, čiji je kapetan i najbolji igrač.

Ali Marseille je u finalu Europa lige protiv Atletico Madrida nakon samo pola sata ostao bez ključnog čovjeka.

Nakon što je Atleti poveo Griezmannovim golom u 21. minuti, niti deset minuta kasnije nova loša vijest za Marseille.

Payet se uhvatio za zadnju ložu i pao na teren, a to znači samo jedno - teža ozljeda i nužna zamjena.

Vođa Olympiquea zato se odmah rasplakao, a dok je odlazio prema aut-crti kako bi ga zamijenio Maxime Lopez, grlili su ga i tješili svi suigrači.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

Prilikom izlaska s terena poljubio ga je i Griezmann, večeras suparnik, ali inače suigrač u reprezentaciji Francuske.

Međutim, veliko je pitanje hoće li biti suigrači iduća dva mjeseca, točnije prije i tijekom SP-a.

Jer puknuće zadnje lože znači dulju pauzu. Izbornik Deschamps baš sutra objavljuje popis igrača za Rusiju.

Nothing but love from Antoine Griezmann 👏👏👏



Dimitri Payet is devastated 😢 pic.twitter.com/zOYiSt2S03