OSTALI VOZAČI ŠOKIRANI Zbog Alonsa promijenjen raspored utrka

ČELNI ljudi Svjetskog prvenstva u izdržljivosti (WEC) odlučili promijeniti kalendar utrka kako bi Fernando Alonso mogao nastupiti u Japanu, a ostali vozači su ogorčeni jer su im propali ugovoreni angažmani.

Alonso će ove sezone nastupati paralelno u Formuli 1 i utrkama izdržljivosti, a nakon što su objavljeni kalendari natjecanja (WEC, F1), bilo je jasno da 36-godišnji Španjolac neće moći nastupiti jer se WEC utrka u Japanu poklapa s F1 utrkom u Austinu.

No, Toyota za koju će Alonso voziti napravila je sve kako bi organizatori Svjetskog prvenstva utrka izdržljivosti promijenili raspored. Tom odlukom razočarana je većina drugih vozača koji uz WEC imaju utrke u natjecanjima kao što su Super GT i IMSA pa će im propasti dogovoreno angažmani, jer se sada i njima preklapaju utrke.



"Žalosno je da se zbog jednog vozača mijenja datum održavanja utrke, iako to pogađa toliki broj drugih vozača koji su također pod ugovorima", napisao je Jenson Button.

It’s a shame that a race is changed for one driver when the change hurts so many other drivers who have contracts in place but also other categories like IMSA and Super GT where a clash will hurt their fan base https://t.co/w3CvfJrnPD